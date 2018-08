NOZ: NOZ: Bundesregierung hält Pflichtkennzeichnung von Haltungsbedingungen für rechtlich möglich

Osnabrück. Eine verpflichtende Kennzeichnung der

Haltungsbedingungen von Tieren auf Fleischverpackungen ist laut

Bundesregierung allein für Deutschland möglich. Das teilte das

Bundeslandwirtschaftsministerium auf Anfrage der Grünen mit,

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Staatssekretär

Hans-Joachim Fuchtel erklärte in der Antwort, dass eine solche

Pflichtkennzeichnung aber zunächst mit deutschem und EU-Recht in

Einklang gebracht werden müsste. Dies sei kompliziert und

zeitintensiv, weswegen es Ziel des Ministeriums sei, „wie in

Dänemark, mit einem kurzfristig realisierbaren freiwilligen

Tierwohlkennzeichen zu starten.“

Die Bundesregierung plant ein freiwilliges dreistufiges Label,

dessen Einstiegsstufe über dem gesetzlichen Standard liegen soll.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte sich stets

gegen eine Pflichtkennzeichnung der Haltungsbedingungen analog zu

Hühnereiern ausgesprochen. Ziffern symbolisieren, ob die Tiere in

Käfig-, Boden-, Freiland- oder Biohaltung leben. Tierschützer, Teile

der Agrarbranche und die Grünen sind für so eine Kennzeichnung auch

bei Fleischprodukten.

Renate Künast, tierschutzpolitische Sprecherin der

Grünen-Bundestagsfraktion, sagte der „NOZ“: „Wir brauchen aber eine

Kennzeichnung, bei der alles Fleisch und alle tierischen Erzeugnisse

gekennzeichnet sind. Auf einen Blick muss der Produktionsstandard

erkennbar sein.“ Sie nannte die Pläne der Bundesregierung

„Verbrauchertäuschung“. „Das Recht zu wissen, ist doch das gute Recht

der Verbraucher“, sagte Künast. Die SPD schlug einen Mittelweg vor.

Susanne Mittag, tierschutzpolitische Sprecherin der

SPD-Bundestagsfraktion, sagte der „NOZ“: „Denkbar ist mit einem

freiwilligen Label zu starten und dies nach einer vereinbarten Frist

zu einer Haltungskennzeichnung weiterzuentwickeln, das dann für alle

Tierhalter und Vermarktungswege verbindlich wäre.“ Verbindlichkeit

müsse auf jeden Fall das Ziel sein.

