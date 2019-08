NRZ: DGB in NRW fordert ein Konjunkturpaket – von MANFRED LACHNIET

Für den Deutschen Gewerkschaftsbund in NRW sind die

Signale für eine Rezession besonders aus der Industrie ein Auftrag an

die Politik: „Es häufen sich die Meldungen aus Betrieben in

zahlreichen Branchen, die gravierenden Arbeitsplatzabbau planen.

Daher dürfen wir nicht tatenlos abwarten, sondern müssen effektiv

gegensteuern – mit einem umfangreichen und langfristigen

Investitionsprogramm in Infrastruktur, Bildung, bezahlbarem Wohnraum

und Klimaschutz“, sagt Anja Weber, Vorsitzende des DGB in NRW zur

NRZ. Der Ruf nach einem Konjunkturprogramm sei völlig berechtigt.

„Dazu gehört zwingend, den überschuldeten Kommunen schnell und

konsequent unter die Arme zu greifen. Die Landesregierung droht, die

Chance zu verspielen, gemeinsam mit dem Bund endlich Lösungen zu

finden“, so Weber. Gute Vorschläge lägen schon lange auf dem Tisch,

sie müssten nur aufgegriffen werden. Zudem müsse die Landesregierung

Sicherheit schaffen, wie es mit der Energiepolitik im Land

weitergehe. „Viele Unternehmen halten Investitionsentscheidungen

zurück, weil sie nicht sicher sind, wie lange ihre Planungen

Gültigkeit hätten. Und auch das Handwerk ist auf langfristig

angelegte Programme angewiesen, um die Arbeitsplätze zu schaffen, die

jetzt notwendig sind“, so die Gewerkschafterin.

