Paradies für Kriminelle / Leitartikel von Jens Anker zum Kampf gegen Geldwäsche

Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher. Nur in wenigen

anderen Ländern gibt es eine laschere Kontrolle der Finanzströme. Hier lassen

sich locker illegale Geschäfte unbemerkt abwickeln und schmutziges Geld in

sauberes umwandeln. In Zeiten der Null-Zins-Politik hat dieses Treiben noch

einmal an Fahrt aufgenommen. Der Anlagedruck der Täter trägt auch seinen Anteil

am boomenden Immobiliengeschäft, das vor allem in den Metropolregionen blüht.

Auch in Berlin. Der Kampf gegen Geldwäsche gilt dabei als wichtiger Hebel bei

der Aufklärung Organisierter Kriminalität.

Nachdem die Bundesregierung diesem Phänomen lange relativ tatenlos

gegenüberstand, haben sich die Initiativen, die Geldwäsche bekämpfen sollen, in

den letzten Jahren verstärkt. Erst seit 1992 ist die Geldwäsche als eigener

Straftatbestand im deutschen Strafrecht verankert. In den Folgejahren wurde das

Gesetz immer wieder verschärft. So müssen seit 2011 Bankeinzahlungen von 15.000

Euro oder mehr dokumentiert werden.

Zuletzt erregte Berlin nationales Aufsehen, als es dank neuer Möglichkeiten 77

Immobilien beschlagnahmte, die von einem kriminellen Clan als Geldwäscheobjekte

benutzt worden sein sollen. Trotz dieser Verbesserungen fehlt ein

systematisches Vorgehen gegen große, zunehmend international operierende

Geldwäscheorganisationen bis heute.

Dabei würden sich weitere Anstrengungen durchaus lohnen. Nach einer Hochrechnung

der Universität Halle-Wittenberg beträgt das Geldwäschevolumen allein in

Deutschland 100 Milliarden Euro pro Jahr, Ermittler gehen von einem riesigen

Dunkelfeld aus und Wirtschaftswissenschaftler sehen Wachstumsrisiken in Ländern,

in denen massiv illegale Geldwäsche betrieben wird.

Seit diesem Jahr gilt nun eine weitere Verschärfung. Makler und Notare sollen

stärker in die Pflicht genommen werden, um das illegale Reinwaschen von

schmutzigem Geld zu bekämpfen. Deswegen soll die Schweigepflicht für sie

gelockert werden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn an allen

Immobiliengeschäften im Land sind Notare beteiligt. Hier befindet sich ein

Nadelöhr, durch das die Ermittlungsbehörden angreifen können.

Doch der Teufel steckt dabei wie so oft im Detail. Denn die Pflicht, einen

Verdacht zu melden, steht der Schweigepflicht der Notare entgegen. Noch ist

nicht klar, was genau die Makler und Notare im Umgang mit ihren Kunden beachten

sollen und wann das öffentliche Interesse an Aufklärung über der

Schweigeverpflichtung der Notare steht. Obwohl das Gesetz seit dem 1. Januar

gilt, ist dieses Vakuum noch nicht gefüllt. Die Notare sitzen in der Zwickmühle

und fühlen sich zu Unrecht in den Verdacht gerückt, sie würden Geldwäsche

Vorschub leisten. Wie sich dieser Zwiespalt auflösen lässt, ist nicht absehbar.

Kritiker entgegnen nun, die Maßnahmen seien ohnehin nur Beruhigungspillen für

die Öffentlichkeit, da das internationale Finanzwesen längst entfesselt im

digitalen Raum stattfindet und sich dort ungehemmt in immer wahnwitzigere

Regionen bewegt. Aber so einfach ist es nicht. Denn die Nadelstiche vor Ort

zeigen Wirkung. Die Ermittler stellen in Berlin eine zunehmende Unruhe bei

kriminellen Clans fest, die sich immer stärker im Fokus von Polizei und

Staatsanwaltschaft sehen.

Längst ist nicht alles gut, aber der eingeschlagene Weg ist der richtige, wie

die Erfolge in Berlin und anderswo zeigen. Genauso richtig ist aber, dass der

Gesetzgeber beim Kampf gegen Geldwäsche ein weit höheres Tempo vorlegen sollte.

Alle paar Jahre eine neue Gesetzesverschärfung reicht nicht aus, um in Zeiten

entfesselten Geldes kriminellen Strukturen entschlossen entgegen zu treten.

