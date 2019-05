Plansecur bricht Lanze für Provisionsberatung / Johannes Sczepan: „Eine reines Honorarmodell würde Millionen von Verbraucher von der Finanzberatung abschneiden“

Ein Vergütungsverbot für Finanzberater würde

Millionen Menschen der unteren und mittleren Einkommen von einer

Beratung über ihre Altersversorgung abschneiden, weil sie sich das

Beratungshonorar nicht leisten könnten, warnt Plansecur,

konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und

Vermittlung. Plansecur nimmt damit Stellung zur Forderung mehrerer

Verbraucherschutzverbände, dass Versicherungsmakler künftig keine

Vermittlungsprovision mehr erhalten sollten, wenn sie Versicherungen

und andere Finanzprodukte verkaufen. Vielmehr wollen die

Verbraucherschützer, dass der Kunde aus eigener Tasche ein Honorar

zahlt, um dadurch die Objektivität der Beratung zu gewährleisten und

auszuschließen, dass der Vermittler vor allem seine eigene Provision

im Blick hat. Betroffen wären nach Einschätzung von Plansecur rund

250.000 Vermittler in Deutschland, die Bezüge aus

Vermittlungsprovisionen erhalten. „Diese Berater erfüllen eine

gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe, indem sie Menschen bei ihrer

Altersversorgung helfen und sie vor Altersarmut bewahren“, stellt

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan klar.

Kriminelle Minister und Abgeordnete

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: „Die

Provisionsberatung hat sich bewährt, auch wenn gelegentlich schwarze

Schafe bekannt werden. Wir erleben auch Bundesminister, die ihre

Promotion erschlichen haben und Bundestagsabgeordnete, die

rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurden. Aber trotz

dieser kriminellen Einzelfälle verlangen wir nicht, dass die

Vergütungen von Ministern und Abgeordneten um die Hälfte gekürzt

werden.“

Leidtragende einer Abschaffung der Provisionsberatung wären neben

den Vermittlern in erster Linie Verbraucher mit einem geringen oder

mittleren Einkommen, die sich das Extrahonorar für die Beratung nicht

leisten können, meint Plansecur, und nennt konkrete Zahlen: Das

mittlere Nettoeinkommen eines Einpersonenhaushalts lag 2017 bei 1666

Euro und bei einer Familie mit zwei Kindern bei 3498 Euro. „Für diese

Menschen stellen auch nur 500 Euro Beraterhonorar eine praktisch

unüberwindbare Hürde dar, mit der Folge, dass sie ihre

Altersversorgung überhaupt keiner Beratung unterziehen werden“, sagt

Johannes Sczepan. Er fügt hinzu: „Das ist mit der allseits erhobenen

politischen Forderung, die Menschen sollten sich selbst über die

staatliche Rente hinaus auch privat um ihre Altersversorgung kümmern,

unvereinbar.“

Braucht Deutschland eine Höchstlohndebatte?

Der Plansecur-Chef widerspricht zudem der „Mär von märchenhaften

Provisionen“ und gibt ein Rechenbeispiel: „Für einen

durchschnittlichen Vertrag mit einem Monatsbeitrag von 100 Euro bei

einer Laufzeit von 30 Jahren erhält der Vermittler aus einem

Gesamtbeitragsvolumen von 36.000 Euro eine Provision von 900 Euro.

Dafür erbringt er nicht nur die Beratungsleistung, häufig in mehreren

Gesprächen, sondern hat auch die gesetzliche Pflicht, den Kunden 30

Jahre lang zu betreuen. Bei Heirat, Scheidung, Kindern, Umzug oder

Beitragsfreistellung muss der Berater tätig werden. Daraus ergibt

sich im Durchschnitt ein Stundenlohn von 60 Euro brutto für den

Vermittler. Das ist angemessen und keineswegs überzogen.“ Dabei legt

Johannes Sczepan folgende Zeitansätze zugrunde: Beratungsgespräch

(zwei Stunden), Vor- und Nachbereitung der Kundenfragen (anderthalb

Stunden), An- und Abfahrt (anderthalb Stunden), laufende Betreuung

über 30 Jahre hinweg (mindestens zehn Stunden). Der

Plansecur-Geschäftsführer verweist darauf, dass das 2014 in Kraft

getretene Lebensversicherungsreformgesetz eine Deckelung der

Vergütung der Vermittler auf 2,5 Prozent aller Beiträge, die ein

Kunde über die Laufzeit eines Vertrages zahlt, vorschreibt.

Deckelung der Bezüge von Politikern und Vorständen wäre gerechter

„Heute werden die Einkommen von Finanzberatern beschnitten; sind

morgen die Provisionen von Autoverkäufern, übermorgen die

Stundensätze von Handwerkern und alsbald von Freiberuflern aller Art

an der Reihe?“ fragt Johannes Sczepan und erbost sich: „Wenn wir der

politischen Mindestlohndebatte eine neue Höchstlohndebatte hinzufügen

wollen, wäre eine Deckelung der Bezüge von Politikern oder

Dax-Vorständen wohl angebrachter, sofern man Gerechtigkeit anstrebt.“

Der Plansecur-Geschäftsführer verweist auf Erfahrungen aus

Großbritannien, wo Provisionen für die Altersversorgung seit 2013

verboten sind. Auf der Insel wurden dadurch, nach Auskunft des

britischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums aus dem Jahre 2016,

zwischen 19 und 35 Millionen Briten faktisch von Finanzberatung

abgeschnitten, weil sie das Honorar nicht zahlen können oder wollen.

Ein Ansatz der Regierung, über den der Berater mit seinem Kunden eine

Ratgebergebühr vereinbaren kann, die aus einem Finanztopf der

Versicherungen vorfinanziert wird, gilt in Großbritannien als

gescheitert, weil zu umständlich und praxisfern.

„Wir sollten uns an Großbritannien wahrlich kein Beispiel nehmen“,

meint Johannes Sczepan: „Das Land zeigt gerade mit dem Brexitchaos,

wie man es nicht machen sollte.“

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für

Finanzplanung und Vermittlung, die Wert legt auf hohe ethische

Grundsätze. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am

Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder

Provisionsvorgaben. Plansecur hat das „Vordenker Forum“ ins Leben

gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft

unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter

(2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011),

Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015),

Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung

der gesamtwirtschaftlichen Situation („Wirtschaftsweisen“, 2018) und

Bassam Tibi (2019).

