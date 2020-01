Private Pflegeunternehmen stärken die Gesundheit ihrer Teams / bpa und BGW in Baden-Württemberg vereinbaren Kooperation für gesundes Arbeiten in der Pflege

Die bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg und die

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) werden

künftig enger zusammenarbeiten und haben eine gemeinsame

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, mit den

Angeboten der BGW das betriebliche Gesundheitsmanagement und den Arbeitsschutz

in den Mitgliedseinrichtungen zu stärken und die Rechtssicherheit für die

Verantwortlichen zu verbessern.

“Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat jedes Pflegedienstes

und jeder Pflegeeinrichtung und ein wichtiger Baustein für die Attraktivität

unserer Mitgliedsunternehmen als Arbeitgeber”, sagt der bpa-Landesvorsitzende

Rainer Wiesner. “Deshalb spielt die Gesundheitsförderung für private Träger

immer schon eine wichtige Rolle. Jetzt gehen wir gemeinsam mit der BGW noch

einen Schritt weiter und schaffen passgenaue Informationen zu

Präventionsangeboten der BGW für den Pflegealltag.”

“Die Arbeit in der Pflege fordert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes

Maß an Engagement ab. Deshalb ist es wichtig, möglichst früh und kontinuierlich

die Gesundheit der Pflegenden im Blick zu haben”, so Erhard Weiß, Leiter der

BGW-Bezirksstelle Karlsruhe. Über die strategische Partnerschaft mit dem bpa

freut Weiß sich sehr: “Wir haben bei der BGW gute Instrumente für systematischen

Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement entwickelt. Über die

Partnerschaft mit dem bpa, dem größten Leistungserbringerverband in

Baden-Württemberg, bringen wir diese Instrumente auch in die Praxis.”

Mit der neuen Kooperation erhalten Pflegeheime, Tagespflegen und Pflegedienste

schnellere und umfangreichere Informationen zur Gesunderhaltung ihrer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie neue Konzepte zur systematischen

Organisation des Arbeitsschutzes. Dazu planen bpa und BGW neben einem engen

Austausch auch zusätzliche Veranstaltungen wie regionale Seminare zur Prävention

und zum Gesundheitsmanagement in ganz Baden-Württemberg.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 1.200 in

Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer

Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und

(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe

in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische

Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

