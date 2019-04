Rheinische Post: Arbeitsminister Heil: „Diese Koalition wird eine Einigung bei der Grundrente zustande bringen“

Die Grundrente wird nach den Worten von

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) trotz Koalitionsstreits in

dieser Legislaturperiode eingeführt. „Ja, diese Koalition wird eine

Einigung bei der Grundrente zustande bringen, und ich bin

entschlossen, meinen Beitrag dazu zu leisten“, sagte Heil der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Ich werde im Mai meinen

Gesetzentwurf vorlegen, und dann werden wir verhandeln“, sagte der

SPD-Politiker. Er beharrte zugleich darauf, die Grundrente ohne

Bedürftigkeitsprüfung einzuführen. „Diejenigen, die die Grundrente

bekommen werden, haben sie sich verdient. Diesen fleißigen Leuten

sollten wir eine bürokratische Bedürftigkeitsprüfung ersparen“, sagte

Heil. Er stellte den Wortlaut des Koalitionsvertrags in Frage, der

eigentlich eine solche Prüfung vorschreibt. „Der Koalitionsvertrag

ist an dieser Stelle widersprüchlich“, sagte Heil. Denn die

Rentenversicherung kenne grundsätzlich keine Bedürftigkeitsprüfung.

„Die Grundrente ist ja nicht bedingungslos, sondern das Ergebnis von

Lebensleistung“, betonte der Minister. „Wir reden etwa über

Friseurinnen, Lagerarbeiter und Altenpflegehelferinnen, die 35 Jahre

gearbeitet haben und nur aufgrund von niedrigen Löhnen im Alter nicht

mehr bekommen als die, die nie gearbeitet haben.“

www.rp.online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell