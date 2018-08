Rheinische Post: Barley pocht auf Klarheit bei Diesel-Nachrüstungen

Vor der Positionierung von Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) zu technischen Nachrüstungen an Dieselfahrzeugen

hat Bundesverbraucherschutzministerin Katarina Barley auf Klarheit

gedrängt. „Ich habe großes Verständnis für alle Betroffenen, die

jetzt Klarheit zu Hardware-Nachrüstungen und zur Übernahme der Kosten

verlangen“, sagte Barley der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag). „Die Haltung der SPD ist da klar, wir wollen die

Hersteller in die Pflicht nehmen“, fügte sie hinzu. Merkel hatte in

ihrer Pressekonferenz vor der Sommerpause angekündigt, im September

eine Entscheidung dazu treffen zu wollen. Bisher war die Union

zurückhaltend, die SPD verlangt neben Software-Updates auch

technische Nachrüstungen auf Kosten der Fahrzeughersteller. Barley

wies darauf hin, dass sie als Verbraucherschutzministerin bereits die

„Eine für Alle“-Klage eingeführt habe. „Damit können Betroffene

leichter gegen einen gemeinsamen Schaden vorgehen.“ Auch Millionen

Diesel-Kunden würden profitieren, deren Ansprüche zu Jahresende zu

verjähren drohten.

