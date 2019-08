Rheinische Post: Ermittler erwarten 100.000 neue Hinweise auf Kinderpornografie

Das Bundeskriminalamt rechnet im laufenden Jahr

mit einem dramatischen Anstieg von Hinweisen auf Kinderpornografie.

Günter Krings, Mitglied im CDU-Landesvorstand NRW und

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sagte der

Düsseldorfer Rheinischen Post (Freitagsausgabe): „Die Anzahl der

Hinweise auf Kinderpornografie, die das Bundeskriminalamt aus dem

Ausland bekommt, steigt stetig. Wir gehen davon aus, dass sich das

BKA im laufenden Jahr mit 100.000 Hinweisen auf Kinderpornografie

beschäftigen muss.“ Laut Krings stammt ein großer Teil der Hinweise

wie schon in den vergangenen Jahren vom US-amerikanischen National

Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Nach Angaben des

Bundeskriminalamtes übermittelte das NCMEC den deutschen Ermittlern

im vergangenen Jahr bereits 70.000 Hinweise auf Kinderpronografie mit

Deutschlandbezug – „eine Verdopplung der Hinweiszahlen aus 2017 und

zugleich ein seit nunmehr sechs Jahren rapider Anstieg der

Hinweiszahlen“, wie eine BKA-Sprecherin der Rheinischen Post auf

Nachfrage sagte.

