Rheinische Post: Europa ist wichtiger als Bayerns Wahl Kommentar Von Martin Kessler

Noch nie in ihrer mehr als zwölfjährigen

Amtszeit ist Kanzlerin Merkel stärker unter Druck geraten als im

neuerlichen Asylstreit. Die maue Unterstützung in der

Fraktionssitzung der Union am Dienstag hat der Regierungschefin

gezeigt, dass ihr die eigenen Abgeordneten in der Flüchtlingspolitik

immer weniger folgen. CSU-Chef Seehofer findet mit seinem

kompromisslosen Kurs auch bei der CDU Unterstützung. Doch es geht den

Beteiligten nicht so sehr um die Frage, wie mit solchen Fällen

umzugehen ist, sondern darum, was an der eigenen Grenze gilt,

Deutschland oder Europa. Die CSU macht die Grenzfrage zur

Koalitionsfrage. Merkel weiß, dass dies das Ende der EU in ihrer

bisherigen Form wäre. Denn ein einseitiges Vorgehen Deutschlands ohne

Abstimmung mit den Partnern und zu Lasten der Länder, die derzeit die

Hauptbürde des Flüchtlingsstroms tragen, wäre auf längere Sicht das

Ende des europäischen Einigungswerks. Merkel zeigt sich hier als

Schülerin Adenauers und Kohls. Die DNA der Union heißt Europa. Wer

daran rüttelt, zerstört eines der Fundamente der deutschen

Christdemokratie. Wenn das der Preis sein soll, die AfD aus dem

Landtag von Bayern zu halten, ist der Preis zu hoch.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell