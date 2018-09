Rheinische Post: Hauseigentümer kritisieren Koalitionspläne zur Mietpreisbremse II als populistisch

Der Hauseigentümerverband Haus und Grund hat

die Koalitionspläne zur Verschärfung der Mietpreisbremse scharf

kritisiert. „Die Bundesregierung geht weiter den Weg der

populistischen Wohnungspolitik, statt sinnvolle Maßnahmen auf den Weg

zu bringen, die das Bauen und Wohnen in Deutschland günstiger

machen“, sagte der Präsident des Verbandes, Kai Warnecke, der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Leidtragende sind die

Mieter und die Vermieter“, sagte Warnecke. Nur mehr Bauland in

angespannten Wohnlagen werde zu einem geringeren Mietenanstieg

führen. Kritisch bewertete der Eigentümerverband auch Pläne von

Justizministerin Katarina Barley (SPD) zur Änderung des Mietspiegels.

Barley will den Betrachtungszeitraum zur Ermittlung der

Durchschnittsmieten von acht auf zehn Jahre erhöhen, was zu einem

geringeren Anstieg der Vergleichsmieten führen dürfte. „Die

Ausweitung des Betrachtungszeitraums führt direkt zu staatlich

festgesetzten Mieten und trifft vor allem die privaten

Einzelvermieter“, sagte Warnecke. Das Bundeskabinett soll Barleys

Gesetzentwurf zur Verschärfung der Mietpreisbremse am heutigen

Mittwoch billigen.

