Rheinische Post: Klöckner drängt auf Einigung bei Glyphosat

In der Debatte um den Einsatz des Pestizids

Glyphosat hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

auf eine Einigung innerhalb der Bundesregierung gedrängt. Sie könne

leider nicht sagen, warum die Ressortabstimmung einer von ihr

vorgelegten Strategie so lange dauere. „Mein Vorschlag liegt seit

April auf dem Tisch. Und mein Eindruck ist, dass das Thema gerne für

emotionale Debatten und Alleingänge herangezogen und genutzt wird“,

sagte Klöckner der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). Dabei

sei sie sich mit Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) einig, was das

Ziel angeht: die Nutzung von Glyphosat möglichst rasch reduzieren und

teilweise überflüssig machen. „Meine im Frühjahr vorgelegte

Reduktionsstrategie sieht unter anderem vor, die private Nutzung zu

untersagen, auch die Anwendung an Spielplätzen, in

Naturschutzgebieten und in der Nähe von Gewässern“, sagte Klöckner.

Aber ein Komplettverbot vor Ablauf der von der EU zugebilligten fünf

Jahre sei nicht rechtskonform, „das wissen alle Beteiligten“, fügte

die Agrarministerin hinzu. Man brauche eine Politik, die Lösungen

erarbeite, und nicht eine, die Stimmung mache und die Leute aufhetze.

