Rheinische Post: Kluge Verkehrspolitik statt Grenzwert-Tricks

Von Jan Drebes: Seit dem Abgasskandal ist

Verkehrspolitik speziell bei der Luftreinhaltung zu einem Minenfeld

geworden. Die Frontlinien verlaufen unübersichtlich: Autofahrer

klagen gegen die Konzerne, auch wegen drohender Fahrverbote, die

penible Umwelthilfe gegen Kommunen, die verhandeln mit dem Bund ums

Geld und der versucht Probleme über Ausnahmen im EU-Recht zu lösen.

Es ist gut, dass die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof

jetzt auf den Putz gehauen hat. Die europäischen Vorgaben zu den

Messstationen seien streng auszulegen. Bedeutet: Weder kann es sein,

dass Messstationen an gering belasteten Orten aufgestellt werden, um

Fahrverbote bei schlechter Verkehrspolitik zu vermeiden, noch dürften

schlechte Messwerte per Mittelwert für die gesamte Stadt

schöngerechnet werden. Das Problem bleibt bei den Kommunen. Viele

haben es versäumt, mit gutem Nahverkehr, komfortablen Radwegen und

mehr innerstädtischen Tempolimits für die Einhaltung der Grenzwerte

zu sorgen. Und die Bundespolitik darf nicht länger vor den

Herstellern kuschen. So umstritten die Umwelthilfe sein mag, in einem

Punkt hat sie recht: Die Kanzlerin muss ihre Ankündigung aus dem

hessischen Wahlkampf jetzt umsetzen, die Konzerne zu

Hardware-Umrüstungen zu verpflichten.

