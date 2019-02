Rheinische Post: Kommentar: Show ohne Substanz

Von Michael Bröcker

Der Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sollte Donald

Trump auch öffentlich die Anerkennung als großer Staatsmann bringen,

als der sich der US-Präsident selbst sieht. Dafür nimmt der

selbsternannte Führer der freien Welt auch in Kauf, einen Mann als

„Freund“ und „großen Anführer“ zu bezeichnen, der Tausende

Regimegegner in Internierungslagern einsperrt und seinem Volk

jegliche Freiheitsrechte abspricht. Doch auch die schmerzhafteste

Realpolitik wäre ja gerechtfertigt, wenn sie zu konkreten

Verbesserungen führte. Doch Trumps große Kim-Show brachte in Vietnam

keine Ergebnisse. Es sei keine gute Idee, etwas zu unterzeichnen,

sagte Trump. Dabei geht es doch genau darum: Nordkorea muss eine

klare, konkrete und nachvollziehbare Verabredung zur Abrüstung seines

Nukleararsenals unterzeichnen. Kim braucht wirtschaftliche Erfolge,

er braucht Exporte und Devisen. Trump muss dafür ein international

kontrolliertes Nuklearabbauprogramm bekommen. Ein drittes Treffen

sollte es nur geben, wenn dies in einem völkerrechtlich bindenden

Dokument festgehalten wird.

