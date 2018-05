Rheinische Post: Kommentar: Das Recht auf Schutz

Immer wieder werden Kinder Opfer von Gewalt,

häufig sogar in der eigenen Familie. So auch zuletzt in Neuss, wo ein

Elfjähriger von seinem Onkel misshandelt und getötet wurde. Solche

Exzesse sind zum Glück selten – schlimm ist es aber in jedem

einzelnen Fall, wenn Erwachsene das Vertrauen ihrer Schutzbefohlenen

zerstören. Wenn der Staat ein solches Verhalten schon nicht immer

verhindern kann, dann muss er zumindest eine Wiederholung vermeiden.

Laut einer Studie der Hochschule Koblenz fehlen deutschen

Jugendämtern dafür aber die Kapazitäten. Wer schützt also die

Kleinen? Artikel sechs des Grundgesetzes definiert die Aufgabe: Ehe

und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen

Ordnung, genauso Pflege und Erziehung der Kinder. Wenn aber nicht

genug Personal vorhanden ist, muss dieser Missstand beendet werden.

Das Ziel darf nicht zerredet werden, der Kampf gegen

Kindesmisshandlungen muss an oberster Stelle stehen. Denn jeder hat

das Recht auf körperliche Unversehrtheit – selbstverständlich auch

Kinder. Dieses Recht steht nicht zur Disposition.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell