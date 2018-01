Rheinische Post: Kommentar / Ein zu hoher Preis für eine neue Regierung = Von Eva Quadbeck

Die wichtigste Botschaft der drei Parteichefs

gestern Morgen war: Wir haben verstanden. Merkel, Schulz und Seehofer

gehen in dem Sondierungspapier mehr als bisher auf die Sorgen,

Wünsche und Nöte ihrer Wähler ein: Rente, Steuern, Pflege, Bildung,

Begrenzung der Flüchtlingszahlen, Familienförderung, Digitalisierung.

Die Themen sind die richtigen, auch die Ziele für eine schnellere

Digitalisierung und bessere Bedingungen für junge Familien stimmen.

Doch so richtig verstanden haben die drei Parteichefs leider nicht.

Sie wiederholen den Fehler von vor vier Jahren und beschließen

unmäßige Ausgabenprogramme. Dem nun vorliegenden Sondierungsbeschluss

fehlen Kreativität, Inspiration und der Mut, Geld nur gezielt

auszugeben. Das ist auch kein Wunder: Wenn man die wichtigen

Weichenstellungen für die kommenden vier Jahre einer Nation in einer

24-stündigen Marathon-Sitzung vornimmt, dann kommt da eben ein Papier

heraus, das sich liest wie ein Notfallplan zur Zurückgewinnung von

Wählern. Doch so funktioniert das nicht. Die Wähler haben sich 2017

auch nicht dafür bedankt, dass sie 2014 die Mütterrente bekommen

haben. Für ihr eigenes politisches Überleben und für die Bildung

einer gemeinsamen Regierung zahlen Merkel, Schulz und Seehofer einen

zu hohen Preis. Die Beschlüsse zu Rente, Gesundheit und Pflege werden

die Sozialabgaben in die Höhe treiben und die Entlastungen bei der

Arbeitslosenversicherung sowie der kleinen und mittleren Einkommen

beim Solidaritätszuschlag wieder aufzehren. Wenn die Konjunktur

richtig brummt, machen sich höhere Sozialabgaben nicht gleich in

einer steigenden Arbeitslosenquote bemerkbar. Doch was machen wir

eigentlich, wenn es mal nicht mehr so gut läuft? Die Union besteht

darauf, dass die schwarze Null im Haushalt erhalten bleiben muss.

Wenn aber die zusätzlichen Leistungen stattdessen über die

Sozialkassen finanziert werden, dann ist das ebenfalls eine Hypothek

für die Zukunft. Und verlogen obendrein. Für das, was wir vor vier

Jahren noch als Deutschlands neue Verantwortung in der Welt definiert

haben, ist kaum Geld eingeplant. Entwicklungsarbeit und Verteidigung

gehen nach dem Sondierungspapier weitgehend leer aus. Der ökonomische

Riese Deutschland, der seine Waren in alle Welt verkauft, darf sich

aber bei der Bekämpfung internationaler Krisen und Armut keinen

schlanken Fuß machen. Für Europa und die Welt ist es immerhin ein

positives Signal, dass Deutschland sich nun auf den Weg macht, wieder

eine stabile Regierung zu bilden.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell