Schwäbische Zeitung: Das Wichtigste im Blick – Leitartikel zu Sondierungen

Es gibt sie noch, die guten Überraschungen. Die

Sondierer haben sich 24 Stunden lang gequält, die Kanzlerin hat

länger verhandelt als über das Minsker Friedensabkommen, und das

Ergebnis ist überzeugend. Die größten Chancen einer neuen großen

Koalition werden beherzt genutzt: Mehr Gerechtigkeit, mehr

Investitionen und Schnelligkeit bei der Gestaltung der Zukunft und

der Sicherheit, vor allem aber ein neuer Anlauf für Europa.

Auch die letzte große Koalition hat Deutschland nicht schlecht

regiert. Doch die Parteien haben Federn gelassen, sie hatten sich

untereinander keine Erfolge zugestanden und kamen gemeinsam nicht als

geschlossene und gute Regierung rüber, vor allem nicht als eine

Regierung mit klaren Zielen.

Das könnte sich jetzt ändern. Die Botschaft der Wähler wurde

verstanden. Das Sondierungspapier enthält Versprechen für Familien

und für eine sicherere Rente, für den Wohnungsbau, mehr Arbeitsplätze

und eine gute Pflege. Es stellt leichte Entlastungen beim Soli in

Aussicht, auch wenn man sich mehr hätte vorstellen können. Vor allem

aber sieht es Investitionen für den Ausbau der digitalen Entwicklung

vor, sowohl in der Infrastruktur als auch in den Schulen. Wenn das

Kooperationsverbot quasi fällt, wird es den Ländern etwas Macht

nehmen, aber Schüler stärken.

Das wichtigste aber ist der neue Aufbruch für Europa. Denn das

Zeitfenster ist vielleicht nur klein. Mit Frankreichs Präsident

Emmanuel Macron, mit einem leidenschaftlichen Europäer wie Martin

Schulz und einer weniger leidenschaftlichen, aber überzeugten

Europäerin Angela Merkel hat die deutsch-französische Lokomotive

wieder die Chance, Fahrt aufzunehmen. Um gemeinsam jenen Wohlstand

und Frieden, den Europa sichert, zu erhalten. Viele merken es nicht,

wie sehr Deutschland von Europa profitiert. Aber sie würden, so wie

jetzt die Briten, schnell feststellen, wenn es nicht mehr so wäre. Ob

der Spitzensteuersatz hochgesetzt wird oder der Soli zu langsam

abgebaut wird, das sind gegen Europas Zusammenhalt und Stärke

vernachlässigbare Größen.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell