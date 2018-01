Rheinische Post: Kommentar: Kein Frieden in Syrien

In Syrien hatten Regierungstruppen mit

tatkräftiger Unterstützung aus Russland und dem Iran schon im

vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des Landes zurückerobert,

darunter praktisch alle strategisch wichtigen Gebiete. Der blutige

Bürgerkrieg, der Hunderttausende Opfer gefordert hat, schien

entschieden und irgendwie vorbei. Schon fordern einige Politiker eine

Rückkehr geflohener Syrer in ihre Heimat. Aber die Vorstellung, das

Bürgerkriegsland sei auf dem besten Weg zu friedlichen Verhältnissen,

ist freundlich gesagt naiv. Schon seit Monaten lässt das Regime eine

von der Opposition gehaltene Enklave östlich von Damaskus schwer

bombardieren, in der Zehntausende Zivilisten kurz vor dem Verhungern

stehen. Und nun läuft auch noch eine Offensive auf Idlib, die letzte

von Assads Gegnern gehaltene Provinz. Es handelt sich dabei

wohlgemerkt um eine sogenannte Deeskalationszone, aber die ist das

Papier nicht wert, auf dem sie eingetragen wurde. Die nächste

Flüchtlingswelle rollt schon. Wir werden womöglich schon bald merken,

wie es um den Frieden in Syrien bestellt ist.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell