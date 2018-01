Rheinische Post: Kommentar: Zeit für eine Agenda 2030

Die Wirtschaft boomt, der Aufschwung geht ins achte Jahr. Für eine

reife Volkswirtschaft wie die deutsche ist das Wachstum beachtlich.

Regieren könnte leicht sein wie nie, stattdessen tun sich die

Parteien schwer wie nie, eine neue Regierung zu bilden. Dabei gibt

es, wie schon Gerhard Schröder wusste, keine rechte oder linke

Wirtschaftspolitik, sondern nur richtige oder falsche. Das gilt erst

recht in Zeiten der Digitalisierung und des verschärften globalen

Wettbewerbs. Union und SPD sind sich immerhin einig, dass die die

kalte Progression beseitigt und die Mittelschicht steuerlich

entlastet werden muss. Wenn schon ab einem Jahreseinkommen von 55.000

Euro der Spitzensteuersatz fällig wird, ist etwas faul im

Steuerstaat. Im Gegenzug aber will die SPD den Spitzensatz anheben.

Damit würde sie auch Selbstständige und Personengesellschaften

treffen. Sieht sie nicht, wie Trump mit seiner Reform gerade den

Steuerwettbewerb anheizt? Und sieht sie nicht, dass – auch unter

Gerechtigkeitsaspekten – Energie- und Sozialabgaben das eigentliche

Problem sind? Schon jetzt liegt die Sozialabgaben-Quote nur

schöngerechnet unter 40 Prozent. Eine kluge Regierung würde die guten

Zeiten nutzen, um für demografisch harte Zeiten vorzusorgen. Statt

dessen dreht sich die Debatte um die Frage, ob man neue

Rentengeschenke zu Lasten der Beitragszahler lieber für Mütter (CSU)

oder für Geringverdiener (SPD) verteilen will.

Dabei gibt es eine klare Agenda für richtige Sozialpolitik: Die

Arbeitslosenversicherung braucht einen Automatismus wie in der

Rentenkasse – bei Milliardenüberschüssen muss der Beitrag runter, die

Arbeitsagentur ist schließlich keine Sparkasse. In der Rentenpolitik

müssen jetzt die Weichen für 2030 gestellt werden, wenn die

Babyboomer in Ruhestand gehen, die selbst zu wenig Kinder haben, um

den Generationenvertrag zu sichern. Eine weitere Anhebung des

Rentenalters über 67 hinaus oder weitere Abschläge dürfen kein Tabu

sein. Gesundheitsminister Gröhe hat wegen des Booms beim Thema

Kassenfinanzen lange die Hände in den Schoß gelegt. Doch im nächsten

Abschwung, spätestens 2030 stellt sich auch hier die Kostenfrage neu.

Deutschland muss Kliniken schließen und den Gesundheitsfonds

reformieren. Wer jenen Kassen das meiste zahlt, die ihre Patienten

besonders krank schreiben, setzt falsche Anreize. Merkels erste Groko

setzte die nötige Rente mit 67 durch, Merkels zweite Groko gab vor

allem Geld aus. Die nächste Regierung muss wieder zukunftsfähige

Politik machen. Zeit für eine Agenda 2030.

