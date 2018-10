Rheinische Post: Kommentar: Nato-Warnung

Die Nato führt in Norwegen gerade ihr größtes

Manöver seit dem Fall der Mauer durch, und wie man hört, mangelt es

den ebenfalls daran teilnehmenden Bundeswehrsoldaten an nichts. Ein

Umstand, der leider der besonderen Erwähnung bedarf, waren die

deutschen Streitkräfte doch zuletzt vor allem durch mangelnde

Einsatzbereitschaft aufgefallen. Die Nato ist zwar das größte

Militärbündnis der Welt, aber nach dem Ende des Kalten Krieges vor 30

Jahren wurde das Militär in vielen Bündnisstaaten bis zur

Funktionsunfähigkeit zusammengespart – und wohl nirgendwo so radikal

wie in Deutschland. Nach dem Wegfall der Bedrohung durch den

Warschauer Pakt schien das ohne Risiko. Eine Illusion, die spätestens

mit Russlands Aggression gegen die Ukraine 2014 platzte. Eine

Aggression, die Russlands Präsident Wladimir Putin mit der

angeblichen Einkreisung durch die ausgedünnte Nato begründete. Mit

der Folge, dass nun wieder aufgerüstet wird in Westeuropa und Manöver

abgehalten werden. Wer dies als aggressive Provokation kritisiert,

liegt daneben. Es ist eine Warnung an Putin, und die scheint leider

nötig.

