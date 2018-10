Rheinische Post: Kommentar: Risiko Neuanfang für die Volkspartei

Die Neubesetzung des CDU-Parteivorsitzes ist

für die Christdemokraten eine ebenso große Chance, wie sie Risiko

birgt. Die Chance: Die als Kanzlerwahlverein verspottete CDU kann

zeigen, dass sie sich in einem demokratischen und fairen Wettbewerb

inhaltlich und personell neu aufstellt. Das Risiko: Nach 18 Jahren

Angela Merkel könnte auch ohne Spendenaffäre ein ähnliches Chaos

ausbrechen wie nach 25 Jahren Helmut Kohl. Dann stehen der Partei

nicht nur Wochen der Selbstbeschäftigung bevor, sondern auch eine

Spaltung. Das muss die CDU verhindern, wenn sie Volkspartei bleiben

möchte. Die Kandidatur von Friedrich Merz hat ein Gutes: Sie zwingt

die Partei zu einer grundsätzlichen Debatte über ihre Richtung. Merz

ist ein Rendezvous mit der Vergangenheit der CDU, mit einer Zeit, als

noch keine AfD neben den Christdemokraten groß werden konnte. Für

viele knüpft sich an seine Person die Hoffnung, dass sich das Rad der

Geschichte zurückdrehen lässt. Doch dieser Kandidat könnte die Partei

in eine Spaltung zu treiben. Zweifelhaft ist, ob der schneidige und

politikentwöhnte Merz die integrative Kraft entfalten kann, die der

Chef einer Partei benötigt, die das Wort „Volk“ in der Vorsilbe

führen möchte.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell