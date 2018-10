Rheinische Post: Kommentar: Trend verschlafen

Zwanzig Prozent der Stickoxidemissionen in

deutschen Städten stammen im Durchschnitt von Diesel-Bussen im

öffentlichen Nahverkehr. Es ist daher sinnvoll, dass viele Kommunen

ihre Fuhrparks nachrüsten und auf mittlere Sicht komplett auf

Elektro-Busse umstellen wollen, um die Luftreinhaltepläne zu erfüllen

und Diesel-Fahrverbote abzuwenden. Doch dieses Vorhaben könnte

scheitern – weil es Lieferengpässe gibt. Viele der großen deutschen

Auto- und Lkw-Hersteller haben schlicht keine eigenen E-Busse im

Angebot. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warb jetzt in

Polen inständig darum, der dortige Hersteller möge sich doch mit

einer Produktion in NRW niederlassen. Auch chinesische E-Busse tragen

zunehmend dazu bei, dass die Luft in deutschen Städten sauberer wird.

Warum die deutschen Hersteller auch den Trend zu E-Bussen verschlafen

haben? Sie glaubten offenbar nicht daran, dass es dafür irgendwann

einmal eine Nachfrage geben würde. Und vertrauten dabei wohl einmal

mehr der Macht ihrer Lobbyisten. So wie in der Frage der

Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Pkw.

