Rheinische Post: Kommentar: Venezuelas Tragödie

Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts stürzt

Venezuela immer tiefer ins Elend. Diktator Maduro hat die schon vor

seinem Amtsantritt schwer angeschlagene Wirtschaft ruiniert und aus

dem Land mit den höchsten Erdölvorkommen das Armenhaus Lateinamerikas

gemacht. Eine Tragödie.

Und ein Treppenwitz der Wirtschaftsgeschichte: Niemand hat so viel

Öl wie Venezuela, aber Benzin muss importiert werden, weil die

Produktion brach liegt. Venezuela braucht Devisen, braucht Industrie,

die das Land unabhängiger vom Öl macht. Gleichzeitig könnte das Öl

immer noch die sicherste Einnahmequelle sein, und deshalb muss auch

diese Branche wiederbelebt werden. Und der Internationale

Währungsfonds könnte mit Krediten helfen.

All dies bleibt aber Wunschdenken. Stattdessen richtet Maduro mit

irrwitziger Geldpolitik immer größeres Chaos an. Die einzige Hoffnung

bleiben die Nachbarländer, die den Despoten in Caracas zur Räson

bringen könnten. Stattdessen hat Brasilien Soldaten an die Grenze

geschickt. Venezuela steht vor dem Ruin, und offenbar kann nur der

Maduro vertreiben.

