Rheinische Post: Kommentar: Riskante Strategie zum Diesel

Der Verzicht auf jede Art von Fahrverbot in

Düsseldorf ist für die Landesregierung gefährlich: Zwar ist

nachvollziehbar, wenn Einschränkungen für Pendler vermieden werden

sollen. Es ist korrekt, auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu

achten. Aber es erscheint sehr zweifelhaft, noch vier Jahre lang eine

zu hohe Belastung von vielen Tausend Bürger hinzunehmen, nur um

Fahrverbote zu vermeiden. Das werden die Gerichte wahrscheinlich

nicht akzeptieren.

Was ist zu tun? Es ist vernünftig, in Düsseldorf das Paket von 65

Maßnahmen für eine bessere Luft umzusetzen, obwohl es ziemlich

peinlich ist, dass die Bezirksregierung keine konkrete Vorstellung

von deren zu erwartender Wirkung hat. Zusätzlich sollte NRW eine neue

Initiative starten:Wenn die deutsche Politik schon davor

zurückscheut, eine Hardware-Nachrüstung aller vom Dieselpfusch

betroffenen Autos durchzusetzen, dann sollten die Konzerne

verpflichtet werden, ein solches Umrüsten auf ihre Kosten wenigstens

in den am meisten vom Dieselsmog betroffenen Städten und deren Umland

anzubieten. Das käme VW und Co. deutlich günstiger als eine

bundesweite Umrüstaktion – und es könnte Autofahrern und Anwohnern

der Straßen helfen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell