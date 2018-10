Rheinische Post: Kommentar: VW holt die Keule raus

Früher konnte sich die Autoindustrie sicher

sein: Egal, was an Regulierung auf uns zukommt, die Bundesregierung

wird es schon richten. Egal, welche Partei regierte, dem wichtigsten

Arbeitgeber des Landes war man geradezu ergeben. Die Zeiten sind

nicht vorbei. Doch die Drohung von VW-Chef Herbert Diess, bei zu

scharfen EU-Klimavorgaben seien 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr,

zeigt, dass es der Industrie schwerer fällt als früher, mit

Forderungen durchzudringen. Der Diesel-Skandal und der arrogante

Umgang der Branche mit dessen Aufarbeitung haben Vertrauen gekostet –

und Einfluss. Vielen anderen Ländern ist es relativ egal, was

deutsche Hersteller fordern, die auch ihren Bürgern schmutzige Autos

verkauft haben. Und warum sollte man die Branche dafür belohnen, dass

sie wegen höherer Gewinne immer größere Fahrzeuge auf die Straße

bringt, obwohl der Verbrauch gleichzeitig immer stärker sinken muss?

Deutschland hat ein fundamentales Interesse daran, dass die

Autoindustrie stark bleibt. Doch die Erpressung mit der Job-Keule

bringt kein Vertrauen zurück.

