Rheinische Post: Kommentar: Zu schnelles Wachstum am Himmel

Die zunehmenden Verspätungen der

Luftfahrtgesellschaften zwingen zu mehreren Schlussfolgerungen.

Erstens muss die Bahn ihr ICE-Angebot schneller als geplant ausbauen.

Es ist fragwürdig, dass Lufthansa, Eurowings und Easyjet noch immer

massenhaft innerdeutsche Strecken anbieten – die Bahn muss einen

größeren Verkehrsanteil gerade innerhalb Deutschlands aufnehmen. So

kann sie Flughäfen und Umwelt entlasten sowie Kapazitäten für Flüge

ins Ausland freimachen. Zweitens muss der Flugverkehr besser gemanagt

werden: So müssen die Flughäfen die Sicherheitsfirmen zur Kontrolle

der Passagiere endlich selber steuern dürfen. Denn die Bundespolizei

ist mit dieser Aufgabe überfordert. Wie von den Airlines gefordert,

sollte auch die Kontrolle des europäischen Luftverkehrs einheitlich

gesteuert werden – dann lassen sich Flüge bei Turbulenzen oder

Streiks besser umleiten. Und die Flugsicherheit muss unbedingt mehr

Leute einstellen – sonst droht weiteres Chaos am Himmel. Drittens

müssen die Reisenden prüfen, welche Flüge sinnvoll sind: Der

Familienurlaub im Sommer lohnt sich bestimmt, aber massenhaft

Kurztrips in jede Metropole Europas kann man sich auch sparen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell