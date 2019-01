Rheinische Post: KORREKTUR: Landesweites Azubi-Ticket soll rund 80 Euro kosten

ACHTUNG: Die Preise sind monatlich, nicht

jährlich. Im Text jetzt korrigiert.

Die rund 300.000 Auszubildenden in NRW sollen ab August für rund

80 Euro pro Monat landesweit beliebig oft mit Bussen und Bahnen des

öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) fahren können. Eine Sprecherin des

NRW-Verkehrsministeriums bestätigte auf Anfrage der Rheinischen Post

(Mittwoch): „Das Land hat eine Lösung erreicht, die noch unter dem

Vorbehalt der Gremien der Verkehrsverbünde steht. Voraussichtlich

wird ein landesweites Azubi-Ticket noch in diesem Jahr eingeführt.“

Wie die Rheinische Post unter Berufung auf mehrere

Verhandlungsteilnehmer berichtet, hat sich NRW-Verkehrsminister

Hendrik Wüst (CDU) mit den Verkehrsverbünden auf ein zweistufiges

Preismodell verständigt. Demnach sollen die Preise für die

Basis-Version des Azubi-Tickets in den vier Tarifverbünden des Landes

geringfügig voneinander abweichen und jeweils etwa 60 Euro pro Monat

betragen. Die Basisversion soll das unbegrenzte Fahren innerhalb

eines der Tarifverbunde ermöglichen. Gegen einen monatlichen Aufpreis

von 20 Euro soll das Azubi-Ticket auch landesweit nutzbar sein. Die

noch ausstehende Zustimmung der Gremien der Verkehrsverbünde gilt als

Formsache.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell