Rheinische Post: Mehr als ein Zwergenaufstand Kommentar Von Eva Quadbeck

Für die SPD geht es um mehr als nur um die

Frage, ob sie noch einmal mit der Union koaliert. Daher ist die

parteiinterne No-Groko-Bewegung auch mehr als ein Zwergenaufstand.

Dass das übliche Rebellentum der Jusos bis weit in die Mitte der

Partei auf fruchtbaren Boden fällt, zeigt das Ausmaß der

Verzweiflung. Diese Partei steht in einem Existenzkampf. In vielen

Ländern Europas haben die Wähler die Sozialdemokraten in die

Bedeutungslosigkeit sinken lassen – beispielsweise in Frankreich, in

den Niederlanden und in Griechenland. Die deutsche SPD weiß, dass

auch ihr dieses Schicksal blühen könnte. Nun ist Parteichef Martin

Schulz – ganz anders als Sigmar Gabriel vor vier Jahren – leider kein

Garant dafür, dass es der Parteiführung gelingen wird, die

Funktionäre der SPD und die Basis auf dem Weg in die nächste

Regierung mitzunehmen. Schulz selbst kann seine Zweifel an dem

Bündnis mit Merkel nicht verbergen. Er ist auch kein starker

Parteichef, der sich und seinen Genossen etwas zutraut. Im Gegenteil:

Er wirkt tief verunsichert. Wenn er diese Wankelmütigkeit auch noch

beim Parteitag in Bonn ausstrahlt, könnte die fest entschlossene

No-Groko-Bewegung in der SPD siegen.

