Rheinische Post: NRW kündigt für 2018 umfassendes Sicherheitspaket an

Die schwarz-gelbe Landesregierung in

Nordrhein-Westfalen will im kommenden Jahr ein umfassendes Paket zur

Stärkung der Inneren Sicherheit vorlegen. „Innenmnister Herbert Reul

arbeitet mit Hochdruck an umfassenden Verbesserungen für die Arbeit

der Sicherheitsbehörden“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Teil des Paketes soll die

Einführung der elektronischen Fußfessel für Gefährder sein. „Wir

werden die elektronische Fußfessel für terroristische Gefährder im

Sinne des BKA-Gesetzes im nordrhein-westfälischen Polizeigesetz

verankern, und zwar rechtskonform. Es ist vorgesehen, dass wir die

Details zum Plan für die Fußfessel schon im neuen Jahr vorlegen“,

sagte Laschet. Teil des Paketes soll auch die Einführung einer

besonderen Form der Schleierfahndung in NRW sein. „Künftig wird die

Polizei Kontrollen von Personen und Fahrzeugen ohne konkreten

Verdacht durchführen können. Das nennen manche „Schleierfahndung“.

Strategische Fahndung ergänzt dies um den wichtigen

Rechtsstaats-Aspekt. Es muss ein Anlass vorliegen, also eine

bestimmte Lage“, sagte Laschet.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell