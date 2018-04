Rheinische Post: NRW-Ministerpräsident Laschet reist am Sonntag nach Münster

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident

Armin Laschet (CDU) reist am Sonntag nach Informationen der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ nach Münster, um sich ein

Bild von der Lage vor Ort zu machen nach der tödlichen Amokfahrt

eines Mannes, der am Samstag in den Außenbereich einer

Traditionsgaststätte in der Innenstadt gerast war und mindestens zwei

Menschen tötete und viele verletzte. Er wird dabei auch den vielen

Helfern danken, die sofort nach der Tat im Einsatz waren.

