Rheinische Post: NRW will Ausbildung von Krankengymnasten finanzieren

Die Ausbildungskosten in den so genannten

„nichtakademischen Gesundheitsberufen“ werden in NRW künftig

weitgehend vom Staat finanziert. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir

in unserer alternden Gesellschaft auch genügend Nachwuchs in den

nichtakademischen Gesundheitsberufen haben“, sagte

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag) .Bislang mussten Krankengymnasten,

Logopäden, Masseure, medizinische Bademeister und

Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTA) ihre Ausbildungskosten

selbst tragen. Um diese Berufe „attraktiver zu machen, wollen wir

rückwirkend ab 1. September 70 Prozent des Schulgeldes bei diesen

Berufen übernehmen“, sagte Laumann. Schwarz-Gelb will ab 2019

insgesamt 25 Millionen Euro jährlich für die Übernahme der

Ausbildungskosten bereitstellen. „Damit will ich ein ungerechtes

System beenden. Derzeit bezahlt der Staat dem Apotheker das Studium,

der dann später in der Regel deutlich mehr verdient als seine

Angestellten, die ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen“, sagte der

CDU-Politiker.

