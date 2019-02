Rheinische Post: Schuster: Kramp-Karrenbauers Ultima Ratio der Grenzschließung fließt nicht ins Europawahlprogramm ein

Die Position von CDU-Chefin Annegret

Kramp-Karrenbauer, wonach im Fall einer neuer Flüchtlingskrise als

Ultima Ratio die Grenze geschlossen werden könnte, wird nach Angaben

aus der Partei nicht ins Europawahlprogramm aufgenommen. Der

CDU-Innenexperte Armin Schuster sagte der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Dienstag): „Wir machen ja keine Grenze dicht. Wir wollen auch

nicht wie Donald Trump eine neue Mauer bauen. Das Wort

Grenzschließung ist nicht fachmännisch und wird deshalb so auch nicht

ins Europawahlprogramm der Union kommen.“ Die Union wolle eine

lageangepasste, intelligente Grenzüberwachung mit Schleierfahndung

und Kontrollen an Brennpunkten. Notfalls könne das zu verstärkter

Grenzsicherung und zu Zurückweisungen führen. Das seien die

Ergebnisses des CDU-Werkstattgesprächs, die in das Europawahlprogramm

einfließen sollen. Nötig sei eine „moderne und konsequente

Sicherheitspolitik“. Das sei die Balance zwischen der Anwendung des

Rechts und humanitärer Hilfe, sagte Schuster, der die

Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als zu

inkonsequent kritisiert hatte. Er betonte: „Der Ruf nach einem

schwarzen Sheriff passt nicht in die heutige Zeit.“ Deutschland sei

liberaler geworden. Auch ein Alfred Dregger oder Manfred Kanther

würde heute eine andere Politik machen, zeigte sich Schuster sicher.

