Rheinische Post: Zahl der Nachtflüge steigt auf Rekordstand von über 215.000

Die Zahl der Nachtflüge in Deutschland hat 2017

einen neuen Rekordstand erreicht. An den 16 internationalen deutschen

Verkehrsflughäfen stieg die Zahl der Starts und Landungen auf

215.843. Das waren rund 14.000 mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus

der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage

der Grünen-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Montag) vorliegt. Zehn Jahre zuvor hatte die Zahl der Nachtflüge

demnach mit 193.434 noch unter der 200.000-Marke gelegen. Die

Regierung beruft sich in dem Papier auf Daten der Deutschen

Flugsicherung, die Starts und Landungen an den 16 Flughäfen

überwacht. Dazu gehören die beiden Flughäfen in Berlin sowie Bremen,

Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn,

Leipzig, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und

Stuttgart. Viele Flüge wurden nach einer Analyse der Grünen vor allem

in den vergangenen fünf Jahren in die Nachtstunden verlagert.

Ursachen für die Zunahme der Nachtflüge sei zum einen das Wachstum im

Luftverkehr insgesamt. Zum anderen liege es daran, dass die Behörden

gegen zunehmende Verspätungen und Verfrühungen nicht viel

unternähmen. „Es ist ungeheuerlich, dass selbst die bestehenden

Nachtflugverbote immer weiter ausgehöhlt werden und die

Bundesregierung tatenlos zuschaut“, sagte Grünen-Verkehrspolitikerin

Daniela Wagner. „Die Nachtruhe muss gesetzlich geschützt werden“,

forderte sie.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell