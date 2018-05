Rheinische Post: Zeit für Entlastung

Noch ringen die Experten um Details, doch die

Botschaft ist klar: Die Steuereinnahmen sprudeln wie nie. Merkel hat

die Chance und Pflicht, daraus etwas zu machen. Dass Deutschland nach

Belgien das Industrieland mit der höchsten Abgaben-Last ist, zeigt,

wohin die Reise gehen muss: Was der Staat nicht braucht, um die

schwarze Null zu halten, muss er zurückgeben – in Form von

Abgabensenkung und Zukunftsinvestitionen. Der Soli gehört 29 Jahre

nach dem Fall der Mauer abgeschafft – und zwar nicht in

Trippelschritten, sondern ganz. Die kalte Progression, die

Lohnerhöhungen beim Fiskus statt beim Arbeitnehmer landen lässt, muss

gestoppt werden. Dass vier Millionen Bürger den Spitzensteuersatz

zahlen, zeigt die Reformbedürftigkeit. Der Staat muss aufpassen, dass

er die Legitimation bei seinen Bürgern nicht verspielt – zumal er

gleichzeitig Schulen und Straßen verkommen lässt und das schnelle

Internet nicht voranbringt. Von einer großen Koalition dürfen wir

mehr erwarten als die Verteilung ökonomisch sinnloser Wahlgeschenke

wie Baukindergeld oder Solidarrente.

