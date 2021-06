Richling kann alle ersetzen

Ist Deutschland bereit für einen Mann im Kanzleramt? Brauchen wir einen Komiker an der Spitze der Regierung? Wenn ja, könnten wir auf Mathias Richling zurückgreifen. Der Ex-Scheibenwischer und Satire-Gipfel-Erstürmer hält auch mal einen Shitstorm aus. Er hatte bei „Maischberger“ gegen das Robert-Koch-Institut geschossen und danach gemeint, dass man es „als Satiriker gewohnt sein muss, falsch verstanden zu werden?. Lieber falsch als gar nicht! Ein weiterer Pluspunkt: Als Parodist hat er jüngst in seiner „Mathias Richling Show“ Annalena Baerbock und Robert Habeck gemimt, alle andere Politprominenz kann er ebenfalls problemlos ersetzen, falls sie mal im Urlaub ist oder eine Doktorarbeit verteidigen muss. Am 9. Oktober wird im Haus Leipzig die Leipzig-Premiere von „Richling #2021“ zu erleben sein.

Mathias Richling „Richling #2021“

09.10.2021 20 Uhr Haus Leipzig

Karten www.academixer.com

Karten: 0341-21787878 und allen bekannten Vorverkaufsstellen