RNZ: Harbarth – Familiennachzug noch im Januar aussetzen / SPD muss sich bewegen

Im Streit über den Familiennachzug hat

Unions-Fraktionsvize Stefan Harbarth (CDU) die SPD zum Nachgeben

aufgefordert. „Herr Schulz und die SPD müssen sich hier bewegen“,

sagte er der in Heidelberg erscheinenden Rhein-Neckar-Zeitung

(Montag). „Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland beim

Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge eine wesentlich

großzügigere Regelung haben als andere europäische Länder.“ Das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechne mit bis zu 300.000

Personen. „Das wollen auch die SPD-Anhänger nicht“, sagte Harbarth.

„Die SPD-Wählerschaft denkt in dieser Frage nicht so wie ihr

Vorsitzender Herr Schulz.“

Eine Lösung will Harbarth noch vor dem Abschluss möglicher

Koalitionsverhandlungen. „Die SPD sollte noch im Januar gemeinsam mit

uns im Bundestag dafür sorgen, dass der Familiennachzug weiter

ausgesetzt bleibt“, sagte er. „Wenn die SPD auf Härtefall-Regelungen

besteht, muss man über akzeptable Lösungen reden“, deutete er als

Kompromisslinie an.

