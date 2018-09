Westfalenpost: Ein Schritt zurück nach vorne — Zur neuen Bürgerbeteiligung beim Lückenschluss der A46 im Sauerland

Alles zurück auf Anfang? So lässt sich das Szenario

beschreiben, das der Landesbetrieb Straßen NRW auf dem Weg zum

Lückenschluss der A 46 zwischen Ausbauende in Hemer und

Arnsberg vorgestellt hat. Statt konkreter Trassenverläufe ist wieder

von einem Korridor die Rede, in der später die Kombination aus

Autobahn und anschließender dreispuriger Bundesstraße verlaufen soll.

Dieser Schritt zurück war notwendig, denn nur so ist die Ankündigung

glaubhaft, so früh wie bisher nie und offen alle Beteiligten und

Betroffenen mit ins Boot holen zu wollen. Das Ziel: einen möglichst

breiten Konsens herzustellen und dabei Brücken zu bauen zwischen den

emsigen Befürwortern des Weiterbaus und seinen erbitterten Gegnern –

und dadurch vielleicht sogar jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu

vermeiden oder wenigstens auf ein Minimum zu reduzieren. Mit dem

Vorgehen von Straßen NRW ist ein tatsächliche Baustart für das

Projekt um keinen Tag konkreter geworden, wohl ist aber die

Ernsthaftigkeit des Vorhabens unterstrichen worden. Insofern ist der

„Planungsdialog 46sieben“ ein Schritt zurück nach vorne.

