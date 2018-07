Rohingya in Bangladesch: Neben großer Verzweiflung gibt es auch Hoffnung / Mit koordinierter Hilfe und Zusammenarbeit eine erneute Katastrophe verhindern

„Große Verzweiflung aber auch Widerstandsfähigkeit

und Hoffnung“ sind die Worte, mit denen Manisha Thomas von Emergency

Appeals Alliance (EAA)*, die Situation der aus Myanmar geflüchteten

Rohingya in Bangladesch beschreibt. „Es ist einerseits beeindruckend,

wie die vertriebenen Menschen mit ihrer Situation umgegangen sind.

Andererseits ist die Verzweiflung groß. Es ist ungewiss, was die

Zukunft für sie bereithält. Darunter leiden die Menschen sehr. Ich

habe aber auch gesehen, dass viele Menschen engagiert

zusammenarbeiten: Helfer aus Bangladesch, die Flüchtlinge selbst,

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Daraus schöpfe ich Hoffnung“,

berichtet Thomas im Interview mit „Aktion Deutschland Hilft“. Sie hat

sich im Juni selbst ein Bild von der Lage in den Flüchtlingslagern

gemacht und mit vielen Frauen, Kindern und Männern gesprochen.

Über 918.000 Rohingya sind laut UN seit Ende August 2017 aus ihrer

Heimat Myanmar vertrieben worden und haben in Bangladesch Schutz

gesucht. Im Distrikt Cox–s Bazar – eigentlich eine Urlaubsregion –

leben die Menschen in Flüchtlingslagern in den einfachsten

Unterkünften. Die Versorgungslage mit Nahrungsmitteln, sauberem

Trinkwasser und Medizin ist schwierig. Jetzt droht die Katastrophe in

der Katastrophe: Die Monsunzeit in Bangladesch hat begonnen und der

Regen sorgt für schlammüberflutete Straßen. Viele der aus

Bambusstangen und Zeltplanen bestehenden Hütten werden dem starken

Regen auf Dauer nicht standhalten können. Zudem vergrößert sich durch

den Regen die Gefahr von Seuchen, da sich Krankheiten wie Cholera

schnell durch verunreinigtes Wasser übertragen können. Internationale

Hilfsorganisationen, darunter auch Bündnisorganisationen von „Aktion

Deutschland Hilft“, haben umfassende Vorbereitungen und

Vorsorgemaßnahmen getroffen, um das Risiko für die Menschen in der

Monsunzeit zu minimieren.

„Der Bau von sicheren Unterkünften war und ist wichtig. Außerdem

wurden die Flüchtlingscamps erweitert, um mehr Platz für

hochwassersicheren Wohnraum zu schaffen“, berichtet auch Manisha

Thomas. „Die Gegend, in der die Flüchtlingscamps gebaut sind, ist

sehr hügelig. Wichtig war es daher auch, Wege und Zufahrtsstraßen zu

verbessern. Wenn der Boden erst nass und schlammig ist, wird es

schwierig, Latrinen und Hygienestationen sicher zu erreichen“.

Sollte sich die Situation in den Flüchtlingscamps während der

Monsunzeit zuspitzen, stehen Helfer und medizinisches Personal

bereit, um den Menschen noch mehr zu helfen. Die Bündnisorganisation

World Vision verteilt zum Beispiel wasserfeste Identifikationsbänder

an Kinder. So können diese, wenn sie im Monsun von ihren Familien

getrennt werden, schneller wieder mit ihren Eltern zusammengeführt

werden. Der Arbeiter-Samariter-Bund unterstützt die medizinische

Versorgung der Rohingya-Flüchtlinge. Die Hilfsorganisation Help –

Hilfe zur Selbsthilfe bietet Hygieneschulungen an und verteilt

Hygienepakete, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen.

Eine Bildergalerie finden Sie hier: https://adh.ngo/2zXkXHg Das

Bildmaterial können Sie unter Angabe des Copyrights verwenden.

Das vollständige Interview mit Manisha Thomas der Emergency

Appeals Alliance finden Sie hier: https://adh.ngo/2muyJHJ

„Aktion Deutschland Hilft“ ruft zu Spenden für Flüchtlinge in

Myanmar und Bangladesch auf:

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

*Die Emergency Appeals Alliance (EAA)

Auch in anderen Ländern gibt es Spendenbündnisse analog zu „Aktion

Deutschland Hilft“. Seit 2008 stehen diese unter dem Dach «Emergency

Appeals Alliance» (EAA) im engen Austausch. Alle Mitglieder der EAA

sind Nothilfebündnisse, bestehend aus nationalen Hilfsorganisationen,

die im Falle von Naturkatastrophen und humanitären Krisen gemeinsam

zu Spenden aufrufen. Die EAA ist im Bereich der humanitären Hilfe das

weltweit erste Konstrukt ihrer Art. Zu den Mitgliederorganisationen

gehören AGIRE in Italien, „Aktion Deutschland Hilft“ in Deutschland,

Consortium 12-12 in Belgien, Disaster Emergency Committee in England,

Humanitarian Coalition in Kanada, Japan Platform in Japan, Nachbar in

Not in Österreich, Giro 555 in den Niederlanden, Radiohjälpen in

Schweden und Swiss Solidarity in der Schweiz. Manuela Roßbach,

geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“ hat

zurzeit den (rotierenden) Vorsitz der EAA inne.

