Rundgang für Pädagogen durch die Ausstellung am Mittwoch, den 20.03.2019 um 16:00 Uhr

Between Us ist ein interdisziplinäres Projekt, das Bildende Kunst, Tanz, digitale Tanzforschung und -vermittlung über Fragestellungen des Austauschs von Informationen und Wissen zusammenbringt. Die Basis dieser Kooperation bildet die Choreografie Effect des finnischen Choreografen Taneli Törmä, die er mit fünf Ensemblemitgliedern von tanzmainz für Between Us entwickelte. Tanz und Choreografie bilden die Arbeitsgrundlage für sechs internationale Gegenwartskünstler*innen. Tim Etchells, Tamara Grcic, ?ilvinas Kempinas, Søren Lyngsø Knudsen, Isabel Lewis und Sissel Tolaas schufen von dem Quellmaterial inspiriert neue Werke.

Rhythmus, Tempo, Distanz, Bewegungsart, -sequenz oder -komposition sind nur einige Elemente der Choreografie, die von den bildenden Künstler*innen in ihren Werken aufgegriffen und transformiert wurden. So ist ein Parcours entstanden, der die Besucher*innen durch Visualisierungen und Analysen in Installationen, Soundarbeiten und partizipatorische, multisensorische Settings hineinführt. Die Kunsthalle Mainz zeigt und öffnet einerseits den Prozess und die Ergebnisse einer einzigartigen Zusammenarbeit, bildet andererseits einen lebendigen Ort des Erfahrens und Erforschens.

Während des gemeinsamen Rundgangs durch die Ausstellung Between Us stelle ich ihnen ausgewählte Kunstwerke näher vor. Im Anschluss daran geben ich Ihnen einen kurzen Einblick wie die Workshopteilnehmer*innen eigenen Bewegungsformen in Farben, Klänge, Lichtbilder und Duftmoleküle umsetzten können. Wenn Sie diese kostenlose Möglichkeit nutzen möchten, sende Sie mir bitte eine E-Mail an weber@kunsthalle-mainz.de.

Mi 20/03

16:00 Uhr

Eintritt frei / mit Anmeldung

Für Schulklassen

Kunsterkundungen für Schulklassen

Rundgang, ab 10 Jahren/5. Klasse

Für Schulklassen bieten wir Rundgänge mit aktiven Elementen durch die aktuelle Ausstellung an. Themenschwerpunkte sowie die Dauer des Rundgangs können individuell abgesprochen werden.

Kosten: 3 Euro pro Kind, Dauer: 45 bis 90 Min.

Laufen, Springen, Fallen, Liegen

Rundgang und Workshop, ab 14 Jahren/9. Klasse

Was kann alles Tanz sein? In diesem Workshop werden die verschiedenen Elemente des Tanzstücks Effect aufgegriffen und in eine eigene choreografische Abfolge transformiert. Im Anschluss wird eine Performance auf der Tanzfläche in der Ausstellung in Form einer Langzeitbelichtung aufgezeichnet.

Kosten: 5 Euro, Dauer: 2 Stunden

Lichtmalerei mit Fuß, Hand und Kopf

Rundgang und Workshop, ab 6 Jahren/1. Klasse

Mittels LED-Lichtern werden verschiedene Körperteile im abgedunkelten Raum zum Leuchten gebracht. Durch die Bewegung der Körperteile vor der Kamera entsteht eine Lichtmalerei.

Kosten: 5 Euro, Dauer: 2 Stunden

Klangbilder

Rundgang und Workshop, ab 6 Jahren/1. Klasse

Aus Kreis, Punkt und Linie wird innerhalb kleiner Diarahmen eine Notation erstellt. Groß projiziert werden diese analogen Lichtbilder interpretiert und in Bewegungen übersetzt.

Kosten: 5 Euro, Dauer: 2 Stunden

Für Kita und Grundschule

Forscherspiel für Kita und Grundschule

Rundgang, ab 4 Jahren/Kindergarten

Spielerisch erkunden Kinder die Kunsthalle und die aktuelle Ausstellung. Suchspiele, praktische Beschäftigungen und sprachliche Aktivitäten wechseln sich ab.

Kosten: 3 Euro pro Kind, Dauer: 45 bis 90 Min.

Dance Dance Dance

Rundgang und Workshop, ab 4 Jahren/Kindergarten

Nach einer Erkundungstour durch die aktuelle Ausstellung dürfen die Kinder mit Hand- und Fußabdrücken ein eignes Twister- Spiel im Werkraum anfertigen und spielen.

Kosten: 5 Euro, Dauer: 2 Stunden

Ferienprogramm für Kita- und Hortgruppen

Rundgänge und Workshops des aktuellen Programms sind für Kita- und Hortgruppen zu ermäßigten Preisen während der Herbstferien ebenfalls buchbar. Das Programm finden sie unter

www.kunsthalle-mainz.de/de/programme/Jugendkunstschule

Begleitheft für Kinder und Jugendliche

Bei einem angemeldeten Besuch legen wir ihnen gerne das kostenlose Begleitheft zum eigenständigen Erkunden der Ausstellung an der Kasse in gewünschter Anzahl bereit.

Anmeldung und Information

T 06131 126938 oder weber@kunsthalle-mainz.de