Saarbrücker Zeitung: Anbieterwechsel im Internet bleibt Ärgernis – Grüne schlagen 100 Euro Entschädigung pro Tag Ausfall vor

Im letzten Jahr wurden bei der

Bundesnetzagentur 2.350 Fälle angezeigt, in denen der Telefon- oder

Internetanschluss von Kunden nach einem Anbieterwechsel mehr als

einen Tag lang tot war. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung

auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, über die die „Saarbrücker

Zeitung“ (Dienstagausgabe) berichtet. Der Grünen-Abgeordneten Oliver

Krischer sagte der Zeitung, das sei „nur die Spitze des Eisbergs“.

Krischer verwies darauf, dass in den Vorjahren mit rund 3000 Anzeigen

ähnliche Werte erreicht wurden. „Das läuft so seit Jahren ohne dass

eine entscheidende Besserung in Sicht ist“. Der Abgeordnete schlug

vor, künftig pro Tag ohne Anschluss eine Entschädigung von 100 Euro

zu erheben, die die Firmen an die Kunden zahlen müssten. „Das dürfte

den notwendigen wirtschaftlichen Druck ausüben, dass die

Übergabeprozesse besser koordiniert und mehr Techniker eingestellt

werden“, betonte Krischer.

