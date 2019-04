SAP, Daimler und Siemens sind die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands (FOTO)

LinkedIn veröffentlicht zum dritten Mal die Liste der TopCompanies // Deutsche Unternehmen sind in diesem Jahr besondersattraktiv

LinkedIn, das größte soziale Netzwerk für beruflichen Austausch,

veröffentlicht heute zum dritten Mal die Liste der 25 Top Companies

in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr sind dieses Mal noch mehr

deutsche Firmen unter den Top 25 vertreten, darunter auf den ersten

fünf Plätzen SAP gefolgt von Daimler, Siemens, Zalando und der

Deutschen Telekom. Die Liste der Top Companies gibt Auskunft darüber,

welche Unternehmen bei den LinkedIn-Mitgliedern besonders gefragt

sind. Jedes Jahr analysieren Redakteure und Datenexperten unzählige

Aktionen von LinkedIn Mitgliedern auf der ganzen Welt. Dafür wurden

folgende Bereiche betrachtet: Die Interessen von Mitgliedern an den

Unternehmen, die Interaktion mit Mitarbeitern des Unternehmens, die

Nachfrage nach Stellenangeboten sowie die Mitarbeiterbindung.

LinkedIn und Microsoft als Muttergesellschaft von LinkedIn wurden von

der Auswertung ausgeschlossen.

Insgesamt ist viel Dynamik unter den Top Companies, da viele

Unternehmen zum ersten Mal in der Liste vertreten sind. Zu den Top

Companies gehören unter anderem klassische deutsche Automobilfirmen,

neben Daimler (Platz 2) auch BMW (Platz 7) oder der Volkswagen

Konzern (Platz 12). Weitere bekannte Marken mit Hauptsitz in

Deutschland, wie die Bosch (Platz 18), die Deutsche Bank (Platz 8)

und adidas (Platz 11) sind ebenfalls in den Top 25 vertreten und

zeigen, dass das Interesse der LinkedIn-Mitglieder an heimischen

Firmen mit internationaler Relevanz zurzeit groß ist.

„Wie jedes Jahr enthüllt unsere Liste der Top Companies, welche

Arbeitgeber für die LinkedIn Nutzer gerade besonders attraktiv sind.

Viele der Unternehmen wandeln sich gerade stark: Technologiekonzerne

gestalten die Welt von morgen mit, Automobilkonzerne investieren in

neue Technologien. Andere helfen ihren Kunden dabei, mit der

Digitalen Transformation umzugehen, wie die gekürten

Unternehmensberatungen“, sagt Sara Weber, leitende Redakteurin bei

LinkedIn. „Die Liste zeigt, welche Unternehmen gefragte Inhalte und

Jobmöglichkeiten bieten. Talenten bietet das die Möglichkeit, diesen

Firmen zu folgen, bei denen sie vielleicht in der Zukunft an

spannenden Projekten arbeiten und sich beruflich weiterentwickeln

können.“

Die Top 25 Unternehmen in Deutschland

1. SAP

2. Daimler

3. Siemens

4. Zalando

5. Deutsche Telekom

6. McKinsey & Company

7. BMW Group

8. Deutsche Bank

9. Boston Consulting Group

10. Amazon

11. adidas

12. Volkswagen Konzern

13. Salesforce

14. Alphabet

15. Bayer

16. PwC

17. EY (Ernst & Young)

18. Bosch

19. Lufthansa Group

20. Merck

21. Commerzbank

22. Roland Berger

23. Deloitte

24. Continental

25. Accenture

So äußern sich Vertreter der Unternehmen und geben Tipps für

Bewerbungen:

SAP

Cawa Younosi, Personalchef Deutschland der SAP, zuständig für die

mehr als 25 000 Mitarbeiter der SAP in Deutschland, sagt: „SAP ist

der Weltmarktführer für Unternehmenssoftware, das nach Börsenwert

wertvollste Unternehmen Deutschlands und Europas einziges

Softwareunternehmen von Weltrang. Wir geben uns große Mühe, dass die

Besten und Motiviertesten zu uns kommen und dass sie bei uns –happy–

sind. Wir wollen das flexibelste Unternehmen Deutschlands sein!“

„Meine Tipps für Bewerber: Bewerberinnen und Bewerber sollten

zeigen, dass sie für eine Aufgabe brennen – das sprichwörtliche

Funkeln in den Augen! Sie sollten Freude daran haben, täglich dazu zu

lernen und Internationalität zu leben. Sie sollten Spaß haben an

echten Karrierechancen in einem Weltkonzern, der trotzdem in flachen

Hierarchien denkt und in dem sich alle mit –Du– ansprechen.“

Zalando

Boris Ewenstein, SVP People and Organization bei Zalando, sagt:

„Wir arbeiten bei Zalando jeden Tag daran, die erste Anlaufstelle für

Mode in Europa zu werden. Das können wir nur erreichen, wenn unsere

Mitarbeiter jeden Tag ihr Bestes geben und mit Stolz Teil der großen

Zalando-Familie sind. Die Platzierung im LinkedIn Ranking zeigt uns,

dass wir auf einem guten Weg sind. Unsere Unternehmenskultur ist

geprägt von den Werten, die uns von Anfang an unterschieden und

erfolgreich gemacht haben: tiefgreifende Kundenorientierung,

unternehmerische Denkweise, Schnelligkeit und Teamgeist. Unsere

Mitarbeiter aus über 130 Ländern verbindet daher ein einzigartiges

Gefühl dafür, wer wir sind, und wie wir es schaffen, unser Business

jeden Tag neu zu denken.“

Bewerber, die Teil von Zalando werden wollen, sollen laut Boris

Ewenstein folgendes mitbringen:

Der Kunde steht bei uns an erster Stelle: Wir vertrauen darauf,

dass unser persönlicher Erfolg darin besteht, die besten

Entscheidungen für das Unternehmen und damit für unsere Kunden zu

treffen. Wir glauben an die Kraft von Teams, nur gemeinsam und in

möglichst diversen Gruppen, werden die besten Entscheidungen

getroffen. Bei uns geht es nicht darum, sich selbst in den

Vordergrund zu stellen, wir suchen Teamplayer. Und Mitarbeiter, die

die Fähigkeit haben, sich intensiv mit den Bedürfnissen unserer

Kunden auseinanderzusetzen.

Wir denken an Chancen, nicht an Probleme: Optimismus schafft

Chancen. Wir konzentrieren uns auf das, was man gewinnen kann, und

nicht auf das, was man verlieren könnte. Wir wollen die Anlaufstelle

für Mode für Kunden in ganz Europa werden. Um diese Herausforderung

erfolgreich anzugehen, brauchen wir Mitarbeiter mit einer

Can-Do-Mentalität, die Prioritäten setzen und immer das Gesamtbild im

Auge behalten.

Zalando ist das, was wir daraus machen: Zalando lebt vom

Unternehmergeist. Auch wenn wir heute über 15.500 Mitarbeitern haben,

ist es ein wichtiger Teil unserer Identität und unseres

Geschäftserfolgs, dass jeder Mitarbeiter Verantwortung übernimmt. Wer

bei uns arbeiten möchte, sollte Spaß daran haben, persönlichen

Einsatz zu zeigen – für seine eigenen Projekte und oft auch für

Dinge, die über die formale Rolle hinausgehen, für den

Unternehmenserfolg und für das Team.

Adidas

Kerri Arman, Vice President Talent Acquisition bei adidas, sagt:

„Die weltweit 57.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von adidas

arbeiten in einem modernen und internationalen Umfeld, das vom Sport

geprägt ist. Deswegen setzen wir in der Zusammenarbeit auf flache

Hierarchien, echten Team-Spirit und Leistungsorientierung.

Gleichzeitig gewähren wir durch flexible Arbeitszeitmodelle Freiraum,

persönliche Ziele zu verfolgen und beispielsweise das einzigartige

Sportangebot an unseren Standorten zu nutzen.“

„Ihre Bewerbung ist einfach: Suchen Sie auf der adidas

Karriere-Website nach einer passenden Stelle und folgen Sie uns auf

LinkedIn und anderen Social-Media-Plattformen.“

Roland Berger

Kathrin Kammer, Leiterin Employer Branding und Recruiting bei

Roland Berger, sagt: „Wir freuen uns sehr, zu den Top-Firmen zu

gehören. Das zeigt, dass sich unsere Employer Branding-Strategie

auszahlt. Wir gehen mit potentiellen Mitarbeitern aktiv in den Dialog

und fordern sowohl unsere Bewerber als auch Mitarbeiter auf, sich

miteinander zu vernetzen. Je mehr positive Touchpoints ein Kandidat

mit einem Unternehmen hat, desto leichter und bewusster fällt die

Entscheidung für einen Arbeitgeber.“

„Meine drei Top-Tipps: Folge deiner Leidenschaft! Wir suchen

Bewerber, die ihr eigenes Profil entwickeln wollen. Wer nur danach

strebt, dasselbe Praktikum zu machen wie die Kommilitonen oder

denselben Karriereweg einzuschlagen wie der Bekanntenkreis, wird im

Job wahrscheinlich nicht glücklich. Um den richtigen Weg zu finden,

darf man ruhig den Mut haben, Neues auszuprobieren und der eigenen

Leidenschaft zu folgen. Sei authentisch! In den Bewerbungsgesprächen

wird erwartet, dass man Selbstmarketing in eigener Sache macht. Das

ist sicher wichtig, aber nicht alles. Wir wollen unsere Bewerber mit

ihrer Persönlichkeit kennenlernen – so wie sie auch später als

Kollegen sind. Deshalb sollte man sich nicht verstellen oder eine

einstudierte Rolle spielen, sondern ehrlich sein. Bewerber sollten

zum Beispiel auch den Mut haben zu sagen, in welchen Aspekten sie

noch an sich arbeiten möchten. Sei neugierig! Als Berater entwickeln

wir innovative Strategien für unsere Kunden, wir sind am Puls der

Zeit. Das geht nur mit einer gehörigen Portion Neugier – Neugier auf

neue Themen, auf Trends, auf Menschen und darauf, Neues zu lernen.

Diese Neugier möchten wir im Bewerbungsprozess spüren. Wir freuen uns

immer auch auf die Fragen der Kandidaten an uns. Schließlich bewerben

auch wir uns als Arbeitgeber!“

Methodik:

Das von LinkedIn erstellte Unternehmens-Ranking betrachtet vier

Bereiche: Interesse am Unternehmen, Interaktion mit den Mitarbeitern

des Unternehmens, Nachfrage nach den Jobangeboten sowie

Mitarbeiterbindung. Für das Interesse am Unternehmen wird die

Gesamtheit der neuen Follower der LinkedIn Unternehmensseite gezählt,

die nicht Mitarbeiter des betreffenden Unternehmens sind. Für die

Interaktion mit den Mitarbeitern des Unternehmens wird ermittelt, wie

viele Nicht-Mitarbeiter sich Profile der Mitarbeiter eines

Unternehmens ansehen. Für die Nachfrage nach Jobangeboten wird die

Rate der Aufrufe von Stellenanzeigen und Bewerbungen auf

Stellenangebote des Unternehmens errechnet. Dabei werden sowohl

kostenpflichtige als auch kostenlose Stellenanzeigen auf LinkedIn

einbezogen. Für die Mitarbeiterbindung wird anhand von Informationen

auf den LinkedIn Mitgliederprofilen untersucht, wie viele Mitarbeiter

mindestens ein Jahr nach ihrem Stellenantritt noch im Unternehmen

tätig sind. Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen mit

mindestens 500 Mitarbeitern (Stand: 1. Februar), die (den Daten der

LinkedIn Talent Insights zufolge) in den letzten 12 Monaten neutrale

oder positive Personalentwicklung verzeichnet haben. In das Ranking

werden ausschließlich Muttergesellschaften aufgenommen.

Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz und deren Daten werden in

das Gesamtergebnis der Mutterunternehmen eingerechnet. Alle Daten

werden auf der Basis der Unternehmensgröße normalisiert. Die Daten

und Einblicke wurden im Zeitraum vom 1. Februar 2018 bis 31. Januar

2019 erfasst. Zum Schutz der personenbezogenen Informationen der

Mitglieder werden alle Daten zusammengefasst und anonymisiert.

Personal- und Recruiting-Agenturen, gemeinnützige Organisationen,

Bildungseinrichtungen, Behörden sowie Unternehmen in Staatseigentum

sind ausgeschlossen. LinkedIn selbst und Microsoft als

Muttergesellschaft von LinkedIn werden in allen LinkedIn Listen

ebenfalls nicht berücksichtigt.

Über LinkedIn

LinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft

ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert

das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte nachhaltig die

Rahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. Mit

LinkedIn Learning können sich Nutzer außerdem eigenständig in ihrem

Fachbereich sowie darüber hinaus weiterbilden. LinkedIns Vision ist

der Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten

Fachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann.

LinkedIn hat insgesamt mehr als 610 Millionen Mitglieder. In der

Region Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im

Januar 2019 13 Millionen Mitglieder.

