Schutz der Meere und Korallenriffe: Deutschland unterstützt Indonesien bei Errichtung und Erhaltung mariner Schutz- und Fischereizonen

– KfW stellt im Auftrag des BMU Mittel in Höhe von 7 Mio. EUR

bereit

– Förderung von wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Fischerei

– 55.000 Küstenanrainer profitieren

Deutschland stellt weitere Mittel zum Schutz gefährdeter

Korallenriffe in Südostasien bereit. Dazu hat die KfW heute im

Auftrag des Bundesumweltministeriums einen Zuschussvertrag in Höhe

von 7 Mio. EUR mit der US-amerikanischen Umweltorganisation Wildlife

Conservation Society (WCS) unterzeichnet. Ziel des gemeinsamen

Projektes ist der nachhaltige Schutz mariner Lebensräume, in erster

Linie vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi. Das Vorhaben

ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) des BMU. Die

Unterzeichnung fand im Rahmen der internationalen

Meeresschutz-Konferenz „Our Ocean“ auf Bali im Beisein von

Bundesumweltministerin Svenja Schulze statt.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Korallenriffe sind vom

Klimawandel besonders bedroht. Schon heute beobachten wir, dass viele

Korallenriffe wegen der steigenden Meerestemperatur ausbleichen.

Damit gehen wertvolle Meereslebensräume verloren. In Indonesien gibt

es eines der größten Vorkommen. Deshalb setzen wir hier mit unserem

Schutzprogramm im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative

an.“

Neben der Errichtung von zusätzlichen Meeresschutzgebieten soll

auch ein nachhaltiges und effektives Management der lokalen

Fischereiwirtschaft gefördert werden. Die Projektaktivitäten finden

in den drei Provinzen West Nusa Tenggara, Nord Sulawesi und Aceh

statt, wo insgesamt rund 55.000 Bewohner von den geförderten

Maßnahmen profitieren. Landwirtschaft und Fischerei stellen für einen

Großteil der ansässigen Bevölkerung die Haupterwerbsquelle dar. Durch

die von der KfW geförderten Maßnahmen werden Anreize geschaffen,

umweltschädliche Fischereipraktiken und Überfischung merklich zu

reduzieren.

„Indonesien weist mit seinen Korallenriffen und Fischarten eine

weltweit einzigartige marine Biodiversität auf. Umso wichtiger ist

es, mithilfe von wirtschaftlicher, aber auch umweltfreundlicher

Fischerei diese noch lange zu erhalten“, sagte Prof. Dr. Joachim

Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe. „Die Errichtung

weiterer Meeresschutzzonen und die Unterstützung der lokalen Fischer

leisten dabei einen entscheidenden Beitrag.“

Indonesien ist Gründungsmitglied der Coral Triangle Initiative

(CTI) – einer sechs Staaten umfassenden Kooperation, die sich seit

2009 für den Erhalt des Korallendreiecks einsetzt. Das nun von KfW

und WCS gestartete Projekt erweitert das bestehende CTI-Portfolio und

hilft dabei, die gemeinsamen Ziele der Partnerländer zu erreichen und

unzureichendes Management der marinen Ressourcen einzudämmen.

Bereits Mitte Oktober hat die KfW zusammen mit der Europäischen

Investitionsbank und der französischen Förderbank AFD die Clean

Oceans Initiative mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. EUR zur

Säuberung der Meere gestartet. Der Schutz des maritimen Lebensraumes

stellt eine wichtige Aufgabe der heutigen Zeit dar.

