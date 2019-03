SOS: Kinder in Beira in großer Gefahr / SOS-Kinderdorf beschädigt

Nach dem verheerenden Wirbelsturm „Idai“ in Mosambik

sind laut der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer vor allem Kinder in

großer Gefahr. „Viele Kinder sind obdachlos und wurden im Chaos von

ihren Familien getrennt“, sagte Simiao Mahumana, Leiter der

SOS-Kinderdörfer in Mosambik. „Genaue Zahlen liegen noch nicht vor,

aber wir befürchten auch unter Kindern viele Tote.“

Derzeit fehle es praktisch an allem: „Trockene Unterkunft und

Kleidung, Nahrung, Medikamente, nichts davon gibt es in Beira“, sagte

Mahumana. „Mehrere Stadtteile sind noch immer schwer zu erreichen –

selbst für unsere Mitarbeiter vor Ort. Und die starken Regenfälle

halten an.“ Ein zusätzliches SOS-Hilfsteam aus der Hauptstadt werde

die Stadt am Mittwoch erreichen. Das SOS-Kinderdorf am Rande von

Beira ist bis auf zerbrochene Scheiben und beschädigte Dächer

weitgehend intakt, auch die Kinder und Angestellten seien wohlauf.

