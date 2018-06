Startup-Studie 2018: Eine empirische Untersuchung der Gehaltsstrukturen in Startups

Wie viel Geld können Beschäftigte in jungen

Startups verdienen? Wie groß ist der Lohnunterschied im Vergleich zur

klassischen Industrie? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert

die Startup-Studie 2018 von Gehalt.de in Kooperation mit Gründerszene

Karriere. Untersucht wurden 1.600 Gehaltsangaben von Beschäftigten in

Startups und 21.414 Daten aus der klassischen Industrie. Das

Ergebnis: Fachkräfte in Startups verdienen 16.500 Euro weniger als

ihre Kolleginnen und Kollegen in der Old Economy. Auch bei Prämien

und Urlaubstagen haben Startups das Nachsehen.

Laut Studie verdienen Fachkräfte in Startups 41.000 Euro pro Jahr

– ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Old Economy kommen auf ein

Bruttojahreseinkommen von 57.500 Euro. Gravierender ist der

Gehaltsunterschied bei Führungskräften: Mit 54.300 Euro jährlich

liegt das Einkommen der Führungskräfte in Startups knapp 41.500 Euro

unter dem in der klassischen Industrie (95.800 Euro). „Unternehmen in

der Old Economy verfügen in der Regel über mehr Kapital, wodurch auch

die Gehälter für die Beschäftigten höher sind als in Startups“,

erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Mehr Überstunden und weniger Prämien

Darüber hinaus beziehen 63 Prozent der Führungskräfte in der

klassischen Industrie Prämien in Höhe von fast 12.000 Euro im Jahr –

in Startups erhalten nur 19 Prozent der Beschäftigten mit

Personalverantwortung eine Prämie von circa 10.800 Euro. Laut Studie

beträgt die vertragliche Arbeitszeit bei beiden Gruppen jeweils 39

Stunden. Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit liegt in Startups bei

42 Stunden – das sind zwei Stunden mehr als in klassischen

Industrieunternehmen. „Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass in

Startups die Anzahl der geleisteten Stunden nur geringfügig höher ist

als in der Old Economy“, so Bierbach. Ein weiteres Ergebnis der

Studie: Fach- und Führungskräften in Startups stehen mit jeweils 27

Urlaubstagen im Jahr zwei Tage weniger Erholung zu als in der Old

Economy.

Geschäftsführer in Startups erhalten circa 57.400 Euro jährlich

Zu den am häufigsten genannten Berufen gehört unter anderem der

Geschäftsführer. Dieser verdient mit circa 57.400 Euro

verhältnismäßig wenig. Zudem sind auch Berufe wie Projektleiter

(48.500 Euro), IT Administratoren (46.400 Euro) und Online Marketing

Manager (44.000 Euro) häufig in jungen Unternehmen vertreten. „Da

Startups sich sehr darauf fokussieren, ihr Geschäftsmodell zu

realisieren und erfolgreich zu betreiben, sind die Budgets für

Personalkosten entsprechend niedriger“, so Bierbach weiter.

46 Prozent der Akademiker in Startups sind

Wirtschaftswissenschaftler

Laut der Auswertung verfügen fast 60 Prozent der Beschäftigten

über einen akademischen Abschluss. 46 Prozent dieser Gruppe besteht

aus Wirtschaftswissenschaftlern. „Studierte

Wirtschaftswissenschaftler können einen breiten Aufgabenbereich in

einem jungen Unternehmen abdecken – von Finanzen bis hin zu Marketing

und PR“, so Bierbach. Des Weiteren stammen 16 Prozent aus der

Wirtschaftsinformatik sowie zehn Prozent aus der Fachrichtung Grafik

und Design.

Das Internet: Nährboden für viele Startups

Knapp 50 der Befragten kommen aus dem E-Commerce,

IT-Systemhäusern, Medien und Presse, Softwareunternehmen,

Unternehmensberatungen sowie Werbung und PR. „Das Internet und der

digitale Raum sind ein idealer Nährboden für innovationsgetriebene

Startup-Unternehmen. Es wundert uns nicht, dass die Bereiche IT und

E-Commerce in unserer Startup-Studie so häufig vorzufinden sind“,

schließt Bierbach ab.

Die vollständige Studie können Sie hier downloaden:

https://www.gehalt.de/downloads/presse/Startup-studie-2018.pdf

Unter diesem Link finden Sie die Pressemitteilung im PDF-Format:

https://www.gehalt.de/downloads/presse/startup-studie-2018-PM.pdf

Weitere Information können Sie hier abrufen:

https://www.gehalt.de/news/startup-studie-2018

Zur Methodik:

Das Vergleichsportal GEHALT.de hat in Kooperation mit Gründerszene

Karriere 1.600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Startups vom

27. Februar bis zum 27. März bezüglich ihres Einkommens befragt.

Unter den Beschäftigten waren 63 Prozent männlich und 37 Prozent

weiblich. Das Durchschnittsalter lag sowohl bei Frauen, als auch bei

Männern bei 30 Jahren. 32 Prozent verfügen über eine Ausbildung und

59 Prozent über einen akademischen Abschluss. 9 Prozent haben keine

Ausbildung genossen. 84 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

sind Fachkräfte und 16 Prozent besetzen eine Position mit

Personalverantwortung. Verglichen wurden die Ergebnisse mit 21.414

Gehaltsangaben aus der klassischen Industrie.

Anmerkung:

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden

Pressemitteilung die gewohnte männliche Sprachform bei

personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies

impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts,

sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als

geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Über GEHALT.de

GEHALT.de ist das führende Gehaltsportal im deutschsprachigen

Raum. Jeden Monat unterstützt die Webseite über 3 Millionen

ArbeitnehmerInnen mit vielfältigen Services und wertvollen

Entscheidungshilfen. Das Onlineportal bietet einen kostenfreien

Zugang zu aktuellen Gehaltsdaten und verfügt über die größte

Vergütungsdatenbank in Deutschland.

Das Angebot reicht von spannenden Statistiken, Auswertungen für

einzelne Berufe und Branchen, Informationen zu Themen rund um Gehalt,

Karriere und Arbeitswelt bis hin zu Tipps und Tricks für die

erfolgreiche Gehaltsverhandlung. Ein weiteres Kernelement ist die

integrierte Meta-Jobsuchmaschine, die Anzeigen aller relevanten

Jobbörsen in Deutschland bündelt und darüber hinaus ein zu

erwartendes Gehalt schätzt. Damit bietet Gehalt.de als erste Webseite

in Deutschland einen Gehaltsfinder für Stellenanzeigen.

Pressekontakt:

Artur Jagiello

GEHALT.de

Straßenbahnring 19 | 20251 Hamburg | Germany

jagiello@gehalt.de

Tel:+49404134543900

Fax +49(0) 40.41 34 54 34

Original-Content von: Gehalt.de, übermittelt durch news aktuell