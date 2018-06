neues deutschland: Europapolitiker Schirdewan fordert demokratische Kontrolle der Europäischen Zentralbank

Der Europaabgeordnete Martin Schirdewan hat sich

für eine demokratische Kontrolle der Europäischen Zentralbank (EZB)

ausgesprochen. „Die formelle Unabhängigkeit der EZB verhindert, dass

demokratisch über die Geldpolitik entschieden werden kann, zugleich

kann Geldpolitik nicht unpolitisch sein“, erklärte der

LINKE-Politiker, der u.a. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und

Währung des EU-Parlaments ist, in einem Beitrag für die von der

Tageszeitung „neues deutschland“ und weiteren Partnern getragene

Onlineplattform die-zukunft.eu. Zudem müsse das Mandat der EZB, bei

dem das alleinige Ziel derzeit in der Geldwertstabilität (eine

Inflationsrate von 2 %) besteht, erweitert werden. „Weitere sinnvolle

Ziele für das Mandat sind beispielsweise Vollbeschäftigung und eine

möglichst ausgeglichene Handelsbilanz“, so Schirdewan auf

die-zukunft.eu.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell