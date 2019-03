Stellenangebote im Deutschland-Vergleich: In dieser Stadt gibt es die besten Chancen auf eine unbefristete Anstellung

– WBS GRUPPE analysiert Stellenanzeigen in den 20 größten deutschen

Städten auf das Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten

Jobangeboten

– In Wuppertal, Bremen und Nürnberg gibt es die besten Chancen auf

eine Festanstellung

– In Münster, Stuttgart und München werden vergleichsweise viele

befristete Jobs offeriert

Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil an befristeten

Arbeitsverträgen 2017 bei knapp über 12 Prozent. Doch bundesweit

unterscheidet sich der Anteil befristeter und unbefristeter

Jobangebote enorm. Das ist das Ergebnis einer Analyse des privaten

Bildungsanbieters, der WBS GRUPPE (www.wbs-gruppe.de). Das

Unternehmen hat insgesamt mehr als 55.000 Stellenangebote untersucht.

Demnach haben Jobsuchende in Wuppertal die besten Chancen auf ein

unbefristetes Arbeitsverhältnis. Hier wurden rund 96,8 Prozent der

analysierten Stellenangebote als unbefristet ausgeschrieben. Auch in

Bremen (95,2 Prozent) und Nürnberg (95 Prozent) werden auf dem

Arbeitsmarkt beinahe ausschließlich Festanstellungen offeriert.

Münster, Stuttgart und München: Hier werden die meisten

befristeten Stellen ausgeschrieben Deutlich weniger unbefristete Jobs

bieten Münsteraner Arbeitgeber ihren Bewerbern an: In der

westfälischen Großstadt sind nur 81,1 Prozent der analysierten

Stellen als unbefristet gekennzeichnet und somit rund 15 Prozent

weniger als in Wuppertal.

Stuttgart landet in der Analyse auf dem vorletzten Platz (84,4

Prozent). In München werden mit 87,9 Prozent ebenfalls

vergleichsweise wenig unbefristete Arbeitsstellen ausgeschrieben. Bis

auf Hamburg (92,1 Prozent) liegt der Anteil unbefristeter

Arbeitsstellen auch in den weiteren Millionenstädten Berlin (88,7

Prozent) und Köln (89,5 Prozent) unter dem Durchschnittswert in Höhe

von 90 Prozent.

Joachim Giese, Vorstand der WBS GRUPPE, kommentiert die Analyse:

„Für Arbeitsuchende ist eine Festanstellung enorm wichtig, um

Kontinuität in ihr Arbeitsleben zu bringen. Ansonsten müssen sie sich

nach einem gewissen Zeitraum wieder auf Jobsuche begeben. Unsere

Analyse zeigt, dass sich der Anteil an unbefristeten Jobangeboten

deutschlandweit um mehr als 15 Prozent unterscheidet.

An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass die Dunkelziffer an

zeitlich befristeten Verträgen wahrscheinlich noch höher ist.

Schließlich konnte die Art des Arbeitsverhältnisses nur untersucht

werden, wenn sie auch explizit angegeben wurde. Wir von der WBS

GRUPPE arbeiten mit unserem umfangreichen Weiterbildungsangebot

konkret daran, die Position von Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt

zu verbessern und die Chancen auf einen guten und unbefristeten Job

zu erhöhen.“

Das ist die Untersuchungsgrundlage

Um herauszufiltern, in welcher deutschen Stadt am meisten

unbefristete Arbeitsverhältnisse offeriert werden, hat die WBS GRUPPE

mittels der Jobsuchmaschine Adzuna 55.971 Stellenangebote untersucht.

Dazu wurde die Anzahl der Jobangebote erhoben, die explizit als

befristet oder unbefristet ausgeschrieben wurden.

Sämtliche Ergebnisse stehen unter dem nachfolgenden Link zur

Verfügung: https://www.wbs-gruppe.de/befristung-stadtcheck-2019/

Über die WBS GRUPPE

Die WBS GRUPPE (www.wbs-gruppe.de) ist einer der größten privaten

Bildungsanbieter in Deutschland. Mit über 200 Standorten, einer

Praxiserfahrung von 40 Jahren und einem vielfältigen Angebotsspektrum

spricht die WBS GRUPPE Menschen in verschiedensten Lebenssituationen

an. Die hochwertige, moderne und persönliche Vermittlung von Wissen

und Fähigkeiten steht dabei im Fokus. Zur WBS GRUPPE gehören drei

Marken, deren nachhaltige Bildungsangebote jeweils auf spezifische

Zielgruppen zugeschnittenen sind: WBS Training, WBS Akademie, WBS

Schulen.

Die WBS GRUPPE erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 103 Mio.

Euro. Ihre Unternehmen beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und haben rund 2.000 Trainer und Lehrkräfte im

regelmäßigen Einsatz. Die WBS GRUPPE ist seit 2016 nach der

Gemeinwohlökonomie zertifiziert und handelt somit nach einem

ethischen Wirtschaftsmodell, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt

oberstes Ziel ist. Vorstände der WBS GRUPPE sind Heinrich Kronbichler

und Joachim Giese.

