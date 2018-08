Straubinger Tagblatt: Kretschmers gefährliches Spiel

Der Regierungschef spielt mit dem Feuer. Es ist

nicht glaubwürdig, wenn er sich nun als überzeugten Verteidiger der

Pressefreiheit bezeichnet. Er bestärkt jene, die „Lügenpresse“

grölen. Statt mit Blick auf die Landtagswahl in der braunen Brühe des

rechten Tümpels fischen, sollte Kretschmer deutlich machen: Natürlich

ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Doch wer auf einer Demo

herumpöbelt, auf der übel gegen den Staat und seine Repräsentanten

gehetzt wird, ist in einer Behörde, die für die öffentliche

Sicherheit zu sorgen hat, fehl am Platze.

