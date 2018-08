Straubinger Tagblatt: Mehr Wohnraum schaffen

Die beste Mietpreisbremse ist ein ausreichendes

Angebot an Wohnraum. Deshalb sollte sich die Koalition mehr einfallen

lassen, Häuslebauer bei der Finanzierung ihres Traums zu

unterstützen. So würde sie zugleich die private Altersvorsorge

stärken. Die verbesserte Eigenheimrente oder das Baukindergeld weisen

in die richtige Richtung.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell