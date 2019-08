Straubinger Tagblatt: Russlands langer Weg

Denn selbst Putin gelingt es nicht, die jungen

Leute vom Internet abzukoppeln. Sie informieren sich in sozialen

Netzwerken und können sich ein eigenes Bild von der Welt machen. Sie

hinterfragen die Kreml-Propaganda und sehen am Beispiel von anderen

früheren Ostblock-Ländern, dass die sozialen Probleme, unter denen

die Russen leiden, kein Naturgesetz sind. Statt etwas gegen die

sozialen Verwerfungen im Land zu tun, wird versucht, das Volk mit

glänzenden Fassaden ruhig zu stellen. Immer mehr Menschen wollen das

nicht mehr hinnehmen. Sie sehen hinter die Fassaden, durchschauen das

falsche Spiel und fordern dann ihre Rechte ein. Die Nervosität im

Kreml ist groß. Doch noch ist die russische Protestbewegung nicht

stark genug, ihn in seinen Grundfesten zu erschüttern. Das Volk hat

noch einen langen Weg vor sich.

