Straubinger Tagblatt: Widerwärtiges Brüsseler Schauspiel

Was in Brüssel in dieser Woche zu besichtigen

war, habe ich als eines der widerwärtigsten politischen Schauspiele

erlebt, die je aufgeführt wurden. Mir fehlt auch der Glaube, dass das

Europäische Parlament die Kraft finden wird, dem Vorschlag der

Regierungschefs zu widersprechen. Die giftigen Köder, die von der

Leyen in sich vereint, sind zu wirksam: Eine Frau an der Spitze, das

klingt doch allzu gut, die Stimmen der EVP wird sie wie eine

griechische Sirene auf sich ziehen, dazu die Radikalen und die

Osteuropäer – und natürlich Macrons und der Seinen Unterstützung,

diese seltsame Mischung der Stimmen im Parlament dürfte reichen.

