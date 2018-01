Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum boomenden Arbeitsmarkt, Autor: Reinhard Zweigler

Nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe

von guten Tagen, meinte einst Dichterfürst Johann Wolfgang von

Goethe. Die guten Zahlen der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit

weisen sogar bereits seit einigen Jahren boomende Beschäftigung auf

der einen und immer weiter sinkende Arbeitslosigkeit auf der anderen

Seite aus. Das ist zuerst ein Anlass für Freude und Zuversicht, weil

die Konjunktur in Deutschland seit der dramatischen Finanzkrise vor

knapp zehn Jahren bereits zum neunten Mal in Folge zulegt. Eine solch

lange Wachstumsphase erinnert an die Zeiten des deutschen

Wirtschaftswunders in den Wiederaufbau-Jahren. Allerdings können die

guten Arbeitsmarktzahlen aus Nürnberg auch sorglos machen, die

trügerische Hoffnung nähren, es ginge nun einfach immer so weiter.

Doch dem ist nicht so. Der Rückenwind der guten Beschäftigungslage

sollte deshalb Ansporn und Herausforderung für Union und SPD sein,

endlich eine vernünftige, beschäftigungsorientierte Bundesregierung

hinzubekommen. Doch derzeit scheint es, als spielten zentrale Themen,

wie Wachstum und Beschäftigung, Globalisierung und Digitalisierung,

Bildung und Innovation bei den Treffen der möglichen

Regierungspartner nur eine untergeordnete Rolle. Welch ein

Trugschluss! Dass der Jobmotor derzeit so relativ gut läuft, hat

zudem weniger mit der Politik der jetzigen geschäftsführenden Groko

zu tun, die Wachstum zumindest nicht all zu sehr verhindert hat,

sondern mehr mit dem günstigen internationalen Umfeld. Mit der nach

wie vor vorhandenen Export- und Wettbewerbsstärke vieler deutscher

Unternehmen, mit dem anziehenden Binnenkonsum in Deutschland, ja

sogar etwas mit der überaus lockeren Geldpolitik der Europäischen

Zentralbank, mit der Investitionen erleichtert werden, weil das Geld

immer noch extrem billig ist. Freilich wird EZB-Chef Mario Draghi

nicht noch weitere Jahre lang Milliarden Euro in den Markt pumpen

können. In den USA tritt man bereits vorsichtig auf die Geldbremse.

Über kurz oder lang wird das auch die Euro-Bank in Frankfurt tun

müssen. Hinter den guten Zahlen aus Nürnberg verbergen sich zudem

noch einige andere teilweise besorgniserregende Entwicklungen, die

sich eine künftige Regierung vornehmen sollte. So ist und bleibt es

im Boomland Deutschland immer noch ein Skandal, dass Millionen

Beschäftigte lediglich Niedriglöhne beziehen, die sie mit Hartz IV

aufstocken, unfreiwillig in Teilzeit oder auf befristeten Stellen

arbeiten oder mehrere Jobs annehmen müssen, um überhaupt über die

Runden zu kommen. Von der guten wirtschaftlichen Entwicklung

profitieren nicht alle Beschäftigten, manche gar nicht. Bei den

anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst oder in der

Metall- und Elektroindustrie dürfte es deshalb hart zur Sache gehen.

Nicht vergessen werden dürfen dabei ebenfalls nicht die immer noch

knapp eine Million Langzeitarbeitslosen, für die es Brücken in den

Arbeitsmarkt zu bauen gilt. Fördern und fordern. Dass Nürnberg

gleichzeitig nur rund eine Dreiviertelmillion offene Stellen

verzeichnet, gibt das grassierende Problem des Fachkräftemangels

indes in seiner ganzen Dimension nur bedingt wider. Das Fehlen gut

ausgebildeter Mitarbeiter ist bereits zu einer Wachstumsbremse

geworden. Unternehmen können zum Teil lukrative Aufträge nicht

annehmen, weil das Personal fehlt. Deutschland muss viel

verantwortungsvoller mit seinen jungen Leuten umgehen. Wenn fast zehn

Prozent die Schule ohne Abschluss verlassen und dann auch kaum eine

gute Ausbildung machen sowie einen guten Job finden, ist und bleibt

das ein riesiges gesellschaftliches Problem. Trotz der guten Zahlen

aus Nürnberg.

